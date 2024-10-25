經濟前景不值得一提！　摩根大通CEO警告：第三次世界大戰已開打

▲摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）近日表示，面對當前國際局勢的緊張程度，經濟問題顯得次要。他強調，當前地緣政治風險遠超過市場波動，甚至警告「第三次世界大戰已經開打」。

根據《MarketWatch》報導，戴蒙於24日出席國際金融協會（IIF）在華盛頓舉行的年度會議時，針對地緣政治表達了強烈擔憂，「相較於我們面對的地緣政治情況，經濟前景根本不值一提。」

戴蒙指出，俄烏衝突和中東戰事持續延燒，並且美國的對手國家，包括俄羅斯、中國、北韓與伊朗之間的合作日益緊密，「他們顯然是在討論如何拆解美國及其盟友在二戰後建立的體系。」

戴蒙表示，「風險是極其巨大的，第三次世界大戰已經開始，你已經看到在多個國家展開了實地戰鬥。」他指出，摩根大通的風險管理團隊已針對可能的全球衝突情境進行了模擬，這些模擬顯示了全球衝突失控後可能帶來的經濟影響。

戴蒙說，核擴散是「人類面臨的最大風險」，甚至超過了氣候變遷。

戴蒙身為世界最大銀行的領導者，同時也是一名註冊的民主黨員，但他在兩黨都有擁護者，外界一直認為不論是共和還民主黨入主白宮，他都是下一任財政部長的熱門人選。

《紐約時報》先前指出，戴蒙「私下」支持副總統賀錦麗（Kamala Harris），但不會公開表態；匿名消息人士也稱，若賀錦麗勝選，戴蒙考慮在其政府中擔任包含財政部長在內等要職。