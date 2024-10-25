台灣人住飯店都先敲門說「打擾了」？　內行人曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名IP在瑞典的網友好奇提問，「台灣人進入飯店房間都先敲門說『打擾了』是什麼原因啊？」意外掀起兩岸網友留言熱議，有人說是擔心打擾到好兄弟，除了敲門，還有沖馬桶、把鞋子踢亂等習慣；另一派人則覺得是迷信。不過，有一名學過餐旅管理的網友解釋，敲門的作用一是提醒好兄弟，二是防止房間裡面有人。

▲原PO無法理解為何台灣人進入飯店房間之前，都要先敲門。（示意圖／VCG）

原PO在小紅書發文表示，「台灣人進入飯店房間都先敲門說『打擾了』是什麼原因啊？」短短一句話掀起許多兩岸網友留言討論，部分中國網友表示第一次聽到台灣人有這樣的習慣，還有人好奇加碼提問，「那在國外要用本地語言打招呼嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少台灣網友解釋，入住前敲門是為了提醒好兄弟，有些人甚至會有入住三部曲，不住邊間、開門先敲3下說「不好意思打擾了」、去廁所沖一下馬桶，「還要記得把鞋子踢亂」、「我會，反正也不麻煩，禮貌一下」、「就敲敲門，讓祂知道換你住了，請祂迴避」。

另一派網友則認為是迷信、怪力亂神，不相信的人還是不信。

一名學過餐旅管理的網友進一步解釋，敲門的目的除了民俗說法的提醒好兄弟之外，還有一個目的是防止房間裡面有人，因為早期飯店管理依靠人工登記，可能會出錯，例如房務員私自進入空房間休息、客人尚未退房等等，入住前敲門可以避免類似的狀況發生。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。