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快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校明天停班停課1天

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受豪雨影響，北市陽明山區4校明天停班停課一天。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

豪雨狂襲北部和東北部，台北市教育局晚間宣布，考量陽明山區雨勢、強風及路況等，為維護家長接送學生及教職員工上下班安全，明日（25日）湖田實小、陽明山國小、格致國中、華岡藝校等4校停班停課一天。

潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，導致北北基、東半部出現豪大雨，部分山區傳出零星災情，雖然台北市政府稍早宣布，明（25 日）正常上班上課，但各校可視雨勢和交通狀況決定是否停班課，截止今晚10時，包括湖田實小、陽明山國小、格致國中、華岡藝校等4校經校內開會討論決議後，明天停班停課一天。

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北市教育局表示，若因豪雨導致交通阻塞、淹水等情形，嚴重影響師生上下學安全，學校得依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，自行決定是否停止上班上課，並通報教育局。

北市教育局表示，因應持續降雨，已要求各級學校保持高度警覺，密切關注氣象資訊及水情變化，並妥擬防範及應變措施。若因豪雨導致交通阻塞、淹水等情形，嚴重影響師生上下學安全，學校得依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，自行決定是否停止上班上課，並通報教育局。教育局將密切關注各校狀況，提供必要支援，保障全市師生的安全與學習權益。
 

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