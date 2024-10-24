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憂京華城變爛尾樓！李四川喊話「自行拿掉20％容獎」　鼎越明晚答覆

記者袁茵／台北報導

台北市議會23日黨團協商決議，請北市府針對京華城公安是否有疑慮進行調查，若無疑慮，要求市府應立即做出停工處分。台北市副市長李四川24日與技師公會開會，皆認定一定要把一樓樓板做完，否則會對高鐵、台鐵、台北偶戲館和附近15公尺民房產生問題，因此李也公開向鼎越公司喊話，希望先自行拿掉爭議的20％容獎，就能繼續施工、避免爛尾樓。

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）

李四川24日下午與技師公會開會討論京華城若停工的安全問題，會後接受媒體訪問，原訂下午3時結束會議，延遲了將近50分鐘才結束。李四川會後表示，以目前現有法令，因為鼎越公司在昨晚抗告成功，不知道地方法院會如何更裁，但如果地方法院還是扣押，那北市府就會停止施工勘驗，倘若鼎越繼續施工，原則上勒令停工。

李四川提及，但如果是這樣，剛剛所有技師公會都提出建議，「這個工程一定要把一樓板整個做完。」目前一樓板只做了80％，還有20％與地下1樓、地下2樓都一定要完成，「大概才不會對旁邊的台鐵或高鐵、台北偶戲館，還有鄰近15米的民房產生問題」。

李四川指出，假設繼續扣押，北市府可能沒辦法讓該地的一樓板完成，而地下1、2樓也不可能繼續施工，繼續施工則會勒令停業，但如果是這樣，按照所有技師建議，都會對旁邊的高鐵、台鐵或民房產生安全疑慮。

為此，李四川公開呼籲，為讓工程繼續施工，「鼎越公司可不可以先把爭議的20％容獎拿掉，辦理建照變更？因為自己拿掉的話，疑慮大概就沒有了，工程也可按照《建築法》繼續施工，沒有勒令停工的問題。」自己今日大膽向對方提出建議，而鼎越公司也會回去研討，最晚25日下班前給北市府一個答覆。

此外，李四川強調，此案到現在還沒起訴與判定，依照法令要無罪推定，所以先就工程安全的部分，呼籲鼎越將有疑慮之處拿掉，讓紛爭可以先停下來、工程繼續施工，不會變成爛尾樓。

至於若拿掉爭議的20％容積獎勵，是否代表整塊地要重新設計？李四川回應，現在京華廣場設計是地下7層、地上19層，如果按照20％容獎來計算，大概扣掉2層多就可以解決，因此本身減掉後做建照變更，包括都設審查，北市府都認為是可行的，倘若鼎越公司同意，對方就會委託建築師、結構技師提出減哪層樓最安全。

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