爆乳人妻黃牛正面曝！臉書狂曬奢豪生活　還是江惠忠實粉絲

▲最大黃牛夫妻檔經常出國看表演，張妻在臉書上大方曬出遊照以及美照。(圖／翻攝張女臉書，下同）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大與文化局、刑事局等單位破獲全台最大黃牛夫妻檔，用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，初步了解得手50張，警方在23日下午前往桃園某5星級飯店逮人，儘管哭窮還有千萬債務，但是妻子臉書照片都是光鮮亮的的一面，當場打臉2人說法。

警方調查，劉姓、張姓夫妻檔，在網路上貼文販售演唱會門票，還自詡官方LNE群組是全台最大，警方日前鎖定2人剛從澳門返台，且入住桃園某5星級飯店，在周杰倫演唱會門票開賣之前，就已經鎖定2人行蹤，購票結束立刻上門逮人。

警方當場逮捕2人，並查扣電腦，在裡面發現相關購票資料，初步了解有64人匯款200萬「預購」周杰倫演唱會門票，另外，還有夫妻檔已經取得50組演唱會門票取票序號。

警方將2人帶回偵訊，訊後依法送辦，但是張女的臉書也被起底，經常與老公出門欣賞國內外各大演唱會，連國慶晚會江蕙登台演唱，也帶著爸媽一起前往北市大巨蛋欣賞。

除此之外，張女經常與丈夫帶著小孩一同出遊，前往日本環球影城、四處大啖烤鴨、麻辣火鍋等美食，對比到案後喊窮，當場打臉「負債千萬」說法。