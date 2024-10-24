經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

▲經濟部於總統府氣候變遷對策委員會報告。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德24日召開國家氣候變遷對策委員會第二場會議，經濟部於會中報告「深度節能推動進展」，提出政府推動深度節能行動方案三階段，十大公營機關先行示範、九大部會與附屬單位跟上、邀集企業參與，同時搭配補助住宅家電汰換為一級能效電器等，並喊出2027年，要節省206億度電的目標。

經濟部在本次會議中，針對節能提出「深度節能行動方案」，要以三階段行動，帶動公私部門進行深度節能，達成減碳目標。首先是「十大公營帶頭」，要由台大醫院、台北榮總、三軍總醫院、中油、台電、台糖、台水、台船、中鋼、唐榮等跨領域公營企業與大型醫療院所進行示範。

經濟部指出，十大公營帶頭示範，展現用戶端、ESCO業者端、政府端三方協力過程與成果，讓企業面對導入ESCO服務更有概念與信心。在報告中揭示，可創造三贏局面，包括：用戶端不必先付節能設備費但能省下電費，ESCO業者則透過政府協助以取得融資，並確保可於日後回收投資資金，最後政府則能夠具體增加供電餘裕。

第二是「九大部會、公營事業齊節能」，針對運輸、通訊等公營能源大戶三階段推進，如交通部、財政部、國防部、教育部、經濟部、農業部、衛福部等相關附屬單位，由專家進行節能診斷，分析改善處方，再引進ESCO業者，協助用戶汰換設備，最後進行實際檢驗改善成果。

第三是「邀集超過2000家民間企業參與」，要從公營企業與醫院先行示範、九大部會與公營事業接連跟上，最後則是邀集超過2000家民間企業參與，經濟部將與環境部、金管會跨部門協作，成立輔導顧問團，診斷耗電原因，同時媒合ESCO業者進入，藉由智慧能源管理服務，讓產業具體落實節能。

在法制面，經濟部指出，政府也將針對《能源管理法》、《產業創新條例》等法條進行修訂，一來強化用電管理，二來則增訂節能減碳投資抵減項目，鼓勵企業達成減碳目標。

根據經濟部的評估，三階段推進，加上政府加碼補助汰換老舊家電為一級能效等多管齊下，預計2027年將可省下206億度電，相當省下全國8%用電，約等於8座台中三號燃煤機組的年發電量。