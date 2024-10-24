國家需綠領淨零產業人才！今年增5.2％人投入　薪水達55K

▲環境部長彭啓明報告。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德24日召開「國家氣候變遷對策委員會」第2次會議，環境部長彭啓明針對第1次會議列管的6大事項進行報告。其中，光是104人力銀行的統計，在台灣從事綠領產業的人力方面，過去一年成長了5.2％，約2萬2300人，而平均薪資約5萬5000元，未來會持續推動，讓產學研連結，減少學用落差。

在第1次委員會中，共有六項列管事項，包含「持續加強台灣因應氣候變遷風險的調適及減緩機制」、「審慎思考、評估，台灣可以追求跳躍發展的機會」、「有關高溫、旱澇等極端氣候對於國人及產業的嚴重威脅，應從各面向採取積極作為，預作準備」、「維持電力系統的安全」、「設定我國至2032年減碳新目標」，以及「能源資訊充分揭露並建立平台」。

在加強因應氣候變遷風險的調適減緩機制方面，彭啓明表示，國家氣候變遷對策委員會對接行政院國家永續發展委員會，並將委員會的各項結論與建議，則請「氣候變遷與淨零轉型專案小組」落實跨部會、跨領域、跨層級的協調，並提高開會頻率，結合各界力量推動具體行動。

而為強化水及流域系統性治理，行政院也啟動「水及流域永續推動小組」，協調整合跨部會資源、規劃相應調適方案，2025年治水預算也增加159億元，並整合13個相關部會，成立3大分組，包括農業部主責水土林保育，提升國土自然環境保育及減少土砂災害。

全世界氣候變遷概況方面，彭啓明表示，台灣在今年1到9月，平均氣溫也創下新高，而全球今年會進入第四次大規模珊瑚白化，對於未來海洋生物多樣性、糧食安全等都會有嚴重影響。

至於台灣要如何追求跳躍發展機會，彭啓明說，第一就是在淨零轉型預算上可逐年提升，114年有1161億元預算。另外也包括：公共建設計畫、編列綠色支出、政府機關綠色採購、公共工程採購等作為。

至於人力方面，彭啓明表示，過去兩個月跟民間單位104人力銀行合作，我國目前光是在這平台上就有2萬2300人，換算下來，從事綠領的人大概有10多萬人，這是很好的訊息。

彭啓明表示，過去這一年成長了5.2％，希望未來推動台灣綠林淨零的人才，讓產學研連結減少學用落差，讓年輕人多參與綠色就業，統計出來2萬2300人中，平均薪資是5萬5000元。

在碳費方面，彭啓明表示，目前制度設計，已經讓金融業跟減碳業，看到很多做法跟未來的不一樣，明年1月1日開始徵收，後年才可以繳到第一筆費用；而明年五月會讓產業界申報排碳量，真正減碳現在就可以動起來了。

至於維持電力系統安全作為方面，彭啓明表示，台電公司有五大作為，包括減少停電、縮小停電範圍快速復電時效、穩定園區供電、改善供電瓶頸，以及長期提升電網體質穩健推動。

至於設定台灣2032年減碳新目標方面，彭啓明表示，「永續會淨零專案小組」會由下而上，檢討目標與策略，並由上而下，擬定減碳旗艦行動計畫與目標。

彭啓明指出，目前持續盤點各部會減碳旗艦行動計畫，也加速成熟風光佈建，推動多元綠能與深度節能。他強調，旗艦計畫包括深度節能、去碳燃氫、新興能源（地熱、小水力）、氫能（含氨）供應鏈、科技儲能、碳捕存、資源循環、運輸（電動化、大眾運輸提升、永續航空燃料），以及國營事業減碳行動等。