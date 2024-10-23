賴清德第二場氣候變遷委員會　環境部、經濟部報告！聚焦節能永續

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府「國家氣候變遷對策委員會」第二場會議，將在24日下午四點登場，本次委員會將聚焦在「節能」與「永續」兩大面向，由環境部、經濟部分別以「公部門永續長聯盟推動進展」與「深度節能推動進展」為題進行報告。

據指出，環境部長彭啓明將針對「公部門永續長聯盟推動進展」議題進行報告，經濟部次長連錦漳則針對「深度節能推動進展」進行報告，並延續首場委員會的會議結論與委員意見，彭啟明將以委員會執行秘書身份，報告「第一次委員會議列管事項辦理情形」。

第二場的委員會也會循往例，在報告案結束後，現場將直接就報告事項進行討論、進行委員提案臨時動議，再由總統賴清德做會議結論後散會。會後則由總統府副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧，以及現場中負責報告的環境部長彭啓明、經濟部次長連錦漳舉行會後記者會。

據了解，第二場氣候變遷對策委員會，報告主題聚焦「節能」與「永續」兩大面向，主要承襲首場委員會討論脈絡與委員意見，兩面向議題也受國際社會關注。根據國際能源總署（IEA）報告中提及，「節能」有助於提高能源自主，以及國家與企業韌性，已經被視為淨零與能源轉型的首要策略。「節能是第一能源」。

參考各國經驗，面對淨零轉型議題，各國政府都優先從「節能」開始推動。歐盟能源效率指令（EED）呼籲，「政策跟投資要優先考慮節能」，聯合國氣候大會（COP28），也倡議「能效改善速度2030年要從2%提高到4％」。