賴清德喊「願跟中國在內世界各國合作」　共同面對氣候變遷

▲總統賴清德主持第二次氣候變遷對策委員會。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德24日主持「國家氣候變遷對策委員會」第二次會議。他在開場致詞時表示，必須團結力量，打造一個足以應對挑戰、並與國際接軌的強韌台灣，「同時，我們也願意和包括中國在內的世界各國，持續加強合作，共同面對氣候變遷的挑戰」。

賴清德表示，不久前來襲的「山陀兒」颱風，是有紀錄以來，第一個在10月份，於高雄登陸的熱帶氣旋，更測得17級以上的陣風。如何因應氣候變遷的衝擊，是國家韌性及永續發展重大的考驗。

賴清德說，在國際上，全球更是面臨越來越嚴峻的氣候變遷挑戰。2015年的《巴黎協定》，要求各國每五年必須更新一次的「國家自主貢獻」，也就是NDC；在2021年的COP26上，已經要求各國加頻率，每兩年更新一次，來加快全球減碳進程。而世界各國下一輪NDC 的更新，時間就在明年的年初。

賴清德指出，我們必須團結力量，打造一個足以應對挑戰、並與國際接軌的強韌台灣。同時，我們也願意和包括中國在內的世界各國，持續加強合作，共同面對氣候變遷的挑戰。

賴清德表示，就在這個月初，碳費制度正式上路，明年即將開徵，這就是具體的一步。並且戰略方向很清晰，就是要推動「第二次能源轉型」，確保能源供應的穩定與韌性。除了要發展多元綠能來開源，更要推動深度節能，以及先進儲能技術的應用，促進下一代產業的轉型和發展，強化台灣因應氣候變遷的調適機制，並且尋求永續的綠色成長機會，穩健邁向2050淨零排放的目標。

賴清德說，今天的會議將先由環境部，報告「第一次委員會議列管事項辦理情形」、以及「公部門永續長聯盟推動進展」。接著，由經濟部，報告「深度節能推動進展」。

賴清德表示，從今年8月，首次開會以來，謝謝副召集人鄭麗君副院長，已經在行政院永續會淨零專案小組，進行多次的跨部會政策研商討論。他說，待會執行秘書彭啓明部長也會說明，大家最為關心的，能源資訊平台的初步構想，以及減碳新目標目前的盤整進度，讓社會大眾，都能夠更了解政府的施政。

賴清德表示，台灣身為全球技術供應鏈的重要角色，有必要加大氣候行動，來提升產業的國際競爭力，並且加速接軌國際NDC的步伐。我們要檢視2030的目標，我們要有更大的企圖心突破瓶頸，重新設定2032和2035年，更加積極的減碳新目標。

賴清德認為，最好的能源是節能，台灣的經濟發展，需要產業和外資，持續在台投資，也就需要穩定的電源。節約能源，會比開發新電源重要，也是最具成本效益、且直接有效的減碳策略之一，當我們多節約一分能源，就可以多減一分碳。

賴清德說，去年聯合國氣候變遷會議COP28的結論之一，就是要在2030年，讓能源效率年均改善率，從百分之2提升至百分之4。提升能源效率，已經是邁向淨零排放的國際共識與趨勢。

他強調，未來政府會逐步推動節約能源政策，鼓勵各行各業推動「深度節能」，從高排放企業到醫院、學校，甚至是家庭、個人，都需要參與。推動「深度節能」，不能只有政府投入，而是像經營一支棒球隊，必須有各個角色的參與，才能組成好的團隊。

賴清德說，能源技術服務—ESCO，就是球隊的分析師與訓練師，可以替企業量身制定最具成本效益的節能計畫，確保每一分投入的經費，都能達到最佳的節能效果。

對於未來「深度節能」的推動上，賴清德表示，需要ESCO的參與，讓陣容更加堅強。政府會與產業合作，提出投資獎勵、投資抵減、政府補助等方法，來協助產業節能。他說，政府也會與保險壽險業者合作，推動ESCO機制，提供資金幫助改善設備、改進生產流程，節省下來的電費再回饋到投資方；而收取的保費，將會用在國家建設上，形成一個良性的循環經濟。

最後，賴清德表示，當前全世界都面對極端氣候與減碳的挑戰，但他相信，只要大家同心協力，落實創新轉型改變，就可以迎來世代永續成長的機會。