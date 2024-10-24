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台東「記憶中那一味」　米國學校大碗公飯入選全國12味

▲米國學校大碗公飯入選全國12味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲米國學校大碗公飯入選全國12味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農業部農村發展及水土保持署為發掘各地獨特性的食物餐點特地舉辦選拔活動，透過競賽方式選出代表在地風土飲食指標的田媽媽「記憶中的那一味」傳承新食代12強。台東縣關山鎮農會「米國學校」主打的「大碗公飯」報名參賽，從初審中順利獲得入圍決賽；在經過現場實作後成功入選全國12味，將獲得優先列入輔導優化及行銷的機會。

關山鎮農會表示，大碗公飯所呈現的就是希望能夠「吃在地、食當季」，並在不與地方餐飲、便當業者競爭的原則下推廣關山的米食文化。原先的碾米、儲糧廠區遷移到現址後，原地經過改造規劃成為現今「米國學校」。76年所建造的玉米倉庫成為用餐環境，而販賣的也是唯一品項就只是大碗公飯。在100年推出復刻早期農業禾邊餐的「大碗公飯」，除了負責掌廚料理的是婆婆媽媽，搭配米飯的配菜也是家常美味。

▲米國學校大碗公飯入選全國12味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲米國學校大碗公飯入選全國12味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

米國學校校長彭衍芳表示，此次報名參加「記憶中的那一味」傳承新時代的選拔活動，評分標準包括「友善的特色風土食材」、 「獨家的在地美味餐點」、「共感的飲食文化故事」等三大面向，希望從中選出全臺各地的特色招牌菜，透過產品及服務展現來達到食農教育目的。彭衍芳指出，米國學校餐廳的大碗公飯充滿著質樸的懷舊風，也曾經獲選臺東縣的食材友善餐廳。

這次代表參賽「記憶中的那一味」的米國學校餐廳掌廚媽媽陳寶琴，選擇的菜色有客家常見且相當下飯的梅干扣肉、地瓜葉、紅蘿蔔炒高麗菜、茄子、筍茸等，都是採用在地種植生產的食材做菜，美味可口又有營業考量成功入選12味，米國學校表示，因為都是要看當季所種植採收的蔬菜再來決定配菜，至於上門能否吃到比賽入選12味的菜色就得看運氣囉！

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