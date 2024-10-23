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潭美颱風外圍環流強引發揚塵　台東縣成「迷霧之都」

▲卑南溪揚起大量風吹砂讓民眾苦不堪言。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲卑南溪揚起大量風吹砂讓民眾苦不堪言。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

受到潭美颱風外圍環流強勁風速影響，23日上午起卑南溪河川捲起大量「風吹砂」，台東市區整個壟罩在風吹沙中，像極了「迷霧之都」讓民眾苦不堪言。大量揚塵讓能見度驟減，遠處的都蘭山彷彿消失，還有民眾戴起防毒面具苦中作樂的說「有風沙的問題嗎」？十分逗趣。

近年來卑南溪水覆蓋工法已有效降低河川揚塵事件日及改善懸浮微粒濃度，但這次由於日前受山陀兒颱風侵襲，出海口水覆蓋全毀，雖水位下降後每日積極復建，仍不敵強風引起大量揚塵。

大量揚塵讓民眾苦不堪言，但有民眾戴起防毒面具苦中作樂，表示「有風沙的問題嗎」？該民眾表示，這是疫情期間購買的面罩，算是呼吸相關防護，正巧可以拿出來再次利用。

台東縣政府表示，每年秋冬季節，伴隨著颱風外圍環流強勁風速加成大氣濕度較低，易發生卑南溪河川揚塵情形導致空品不良，且日前受山陀兒颱風侵襲，台東大橋至出海口水覆蓋全毀，水位下降後每日投入量能積極搶修。

台東縣環保局表示，受到卑南溪揚塵引響，懸浮微粒濃度大幅上升，預估全天最大風速達9至11級，揚塵情形評估可能至24日清晨才會逐漸緩和，另外卑南溪出海口流域投入怪手施作，維持水覆蓋揚塵防制之效，減少揚塵逸散。

環保局強調，目前已聯合各局處成立空品不良應變小組，各單位積極配合執行空品不良應變任務，同時環保局加強派車至鄰近卑南溪及太平溪等等易受揚塵區域進行洗灑作業，並加強落實營建工程及固定污染源空氣污染源逸散防制作業，加強工地及廠區內外灑水及認養街道洗掃作業，防制揚塵逸散。

▲卑南溪揚起大量風吹砂讓民眾苦不堪言。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲卑南溪揚起大量風吹砂，民眾戴起防毒面具。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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