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櫻桃小丸子路跑嘉義登場　粉紅浪潮邀親子同歡

▲▼ 2024 櫻桃小丸子路跑嘉義場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲2024 櫻桃小丸子路跑嘉義場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今(6)日登場的「2024 櫻桃小丸子路跑 嘉義場」吸引超過5,000名跑友熱情參與，黃敏惠市長也與當年任教中山女中教過的學生，跟著小丸子一同回味童年時光，除了讓大人們找回童年的記憶，現場更有許多家庭全家出動，帶著家中的寶貝共同參與這項熱門的親子運動。

▲▼ 2024 櫻桃小丸子路跑嘉義場 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，從汪汪隊到航海王再到櫻桃小丸子，感謝全統運動用品股份有限公司用心將熱門IP與路跑活動結合，這次更特別安排嘉義場，將這項別具特色的路跑活動帶給大家，除了是大人們的童年回憶外，更看見許多愛好運動的爸爸媽媽帶著自己的寶貝一起參與這次的路跑，還有高齡87歲的阿嬤也一起共襄盛舉，透過運動創造美好的回憶。

▲▼ 2024 櫻桃小丸子路跑嘉義場 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠也補充，路跑運動代表城市的競爭力，嘉義市提倡全民運動不遺餘力，近來積極爭取經費興建西區全民運動館、優化港坪運動公園及整修田徑場等場館，透過場館優化升級，除為選手提供更優質的訓練環境外，同時讓市民有規律運動的優質場地，將嘉義市打造成一座人人健康的幸福城市。市府更積極培養孩子們創新學習的能力，幫助他們自信面對未來，並將運動與健康雙點結合，營造愛運動、食健康的校園文化，讓嘉義市的孩子們擁有面對挑戰的信心與健康的體適能，透過運動生活化來培育未來的健康公民，期許新世代的學子都懂得利用運動來滋養心靈，創造幸福人生。

▲▼ 2024 櫻桃小丸子路跑嘉義場 。（圖／嘉義市政府提供）

主辦單位表示，這次路跑活動從二二八國家紀念公園出發，現場也會播放大家最熟悉的「櫻桃小丸子」主題曲。賽事組別分為小丸子元氣滿載組和小丸子強力應援組，有各式各樣實用的日常周邊商品讓粉絲們可以帶回家。活動並安排有各種互動遊戲以及拍照打卡點，讓所有喜愛櫻桃小丸子的粉絲們重拾童年時光，感受無憂無慮的美好回憶

▲▼ 2024 櫻桃小丸子路跑嘉義場 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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