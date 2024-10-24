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吳鳳科大外籍生就業博覽會　媒合在地企業留下國際人才

▲▼ 2024外籍生就業暨實習博覽會吳鳳科大熱鬧登場 。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲2024外籍生就業暨實習博覽會吳鳳科大熱鬧登場 。（圖／吳鳳科技大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為促進外籍學生留在嘉義就業發展，透過嘉義縣留人留才精準就業計畫，由吳鳳科技大學規劃，於10月24日在吳鳳科技大學旭光堂盛大舉辦外籍生就業暨實習徵才博覽會，旨在提供外籍學生與嘉義在地企業之間的橋樑，吸引更多國際人才畢業後選擇留在嘉義工作，來自各國的外籍學生及多家在地企業參加此次外籍生就業博覽會，活動現場熱鬧非凡。

▲▼ 2024外籍生就業暨實習博覽會吳鳳科大熱鬧登場 。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲吳鳳科大蔡宏榮校長及（中）等，至各攤位了解學生求職狀況 。（圖／吳鳳科技大學提供）

隨著嘉義的經濟與產業不斷成長，嘉義在地的企業對具備國際視野與語言能力的人才需求日益增加，外籍學生的文化背景、專業知識和多語能力，成為嘉義企業實現國際化發展的重要推動力量，目前吳鳳科技大學的外籍生人數達到900人左右，陸續有新南向專班與僑專班同學畢業投入台灣職場，此次外博會正是希望通過提供外籍學生與在地企業的面對面交流機會，期待媒合更多外籍學子，協助更多國際人才在嘉義落地生根，促進在地經濟繁榮。

▲▼ 2024外籍生就業暨實習博覽會吳鳳科大熱鬧登場 。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲2024外籍生就業暨實習博覽會吳鳳科大外籍生帶來精彩的表演 。（圖／吳鳳科技大學提供）

參與本次外博會的企業涵蓋科技業、電子業、製造業、觀光旅遊服務等嘉義在地的重點企業20家參與徵才，提供了多樣化的職缺機會，外籍學生可依本身具備的專業，選擇有興趣的企業洽談諮詢。參展的多家企業表示，他們不僅提供全職正職工作，也推出了適合外籍學生的實習計畫，幫助學生提早適應嘉義職場。

▲▼ 2024外籍生就業暨實習博覽會吳鳳科大熱鬧登場 。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲吳鳳科大蔡宏榮校長(左二）等人至各攤位了解學生求職狀況 。（圖／吳鳳科技大學提供）

此次活動，特別安排了於嘉義大學就讀的日本留學生所組成樂圑歌唱做為開場，為活動拉開序幕。活動當中則穿插由吳鳳科技大學越南籍同學的越語歌唱和越南北方民族傳統笛子吹奏表演，以及印尼同學同台演唱印尼傳統歌謠，精彩的外籍生演出，為活動增添異國情調。同時，當天也準備了豐盛的越南、印尼、馬來西亞的美食佳餚，加上豐富的摸彩獎品，現場相當熱鬧。

嘉義縣政府強調，提供外籍生留台就業平台，並吸引留住國際人才是嘉義邁向國際化的重要一步，將透過各種活動提供學生與當地企業更多合作與發展的機會，進一步促進嘉義的產業升級與國際競爭力提升。

吳鳳科大蔡宏榮校長表示，本次活動感謝嘉義縣政府協助外籍學生，建立在地企業的就業橋樑。本校一直培育具備國際視野和多元文化背景的人才；藉由本校外籍學生的加入，提升學生在語言、專業知識和技術能力，成為國家產業的新尖兵。

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