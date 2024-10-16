桃園職訓成果展暨就業博覽會　10／26風禾公園登場

▲桃園職訓成果展暨就業博覽會。（圖／勞動局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處-桃園「有頭鹿」職能訓練場，為強化市民職業技能，培養專業學識，協助市民進入職場，除自行規劃辦理職業訓練課程外，亦結合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、轄內各大專校院等單位資源，共同提供民眾多元職業訓練機會及就業服務，培植許多優秀的勞動力進入職場。

為展現桃園市職訓成果，於10月26日在桃園區風禾公園舉行「職訓超能力、就業好薪意」職訓成果展暨就業博覽會，希望透過動態、靜態展示讓民眾了解職業訓練的功能與重要性，歡迎民眾踴躍前往參加。

市府勞動局表示，活動現場將展示職業訓練班成果及勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「創業市集」專區，職訓班展示內容包含體驗時尚剪髮、指甲彩繪、品嚐道地美食小吃或義式輕食料理、肩頸按摩及無人機VR鏡頭視角體驗等，而創業市集專區則邀請10 家優質的新創企業主進行微型創業成果展示，藉由新創企業主展出自家產品，讓與會的民眾可以體驗獨特創意小物及特色商品，更加瞭解微型創業的精神與內容，一起共同推廣桃園在地文化特色及團隊。

此次活動特地安排挖掘機等重機具體驗、編髮及DIY體驗等技職活動，希望民眾透過活動進而引發對專業技職之興趣，活動並搭配現場職訓攤位，規劃好玩有趣的闖關關卡及摸彩活動。在就業博覽會的現場，今年邀請到60家知名大廠，提供超過3,000個多元化工作職缺，協助民眾就業媒合，找到屬於自己心中理想的職缺。