台東地籍導航通　推出不到1年近4萬人使用

▲台東縣府推出全國首創的「台東地籍導航通」大受民眾歡迎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

以數位治理、智慧政府的角度出發，台東縣政府地政處為提升民眾獲取地政資訊的便利性與效率，於去年10月底推出全國首創的「台東地籍導航通」，這一創新系統結合土地地籍圖與導航功能，不到1年的期間，目前已吸引近4萬人次使用，深獲各界好評，正面回饋也持續不斷地發酵中。

台東縣長饒慶鈴表示，「台東地籍導航通」的優勢在於其操作簡便，民眾可以快速查詢到地籍資料、都市計畫、使用分區及生活機能等資訊，免去以往需要前往地政事務所的繁瑣步驟。此外，系統提供即時地籍圖路徑規劃和導航功能，能清楚指引使用者前往目的地，讓查詢過程更加便捷；近期，系統還新增了多元化的座標定位服務，進一步提升了使用體驗。

值得一提的是，台東地方法院的民事執行處近期也加入了導航通的愛用者行列之一，執行處將導航通的資訊納入法拍公告中，補足了法拍物件無法實地導勘的人力不足，協助民眾自行前往不動產所在地瞭解土地現況，這不僅提高了標脫率，更促進了臺東土地的活化利用，實現了機關之間的互助與多贏成效；此外，系統允許用戶查閱不同年度的歷史航空攝影影像，幫助民眾深入了解臺東土地的演變，增強對土地資源的認識與透明度。

台東縣政府地政處表示，「台東地籍導航通」不僅為民眾提供了即時核對土地資訊的便利，也減少了因查詢所需的時間與成本，並且提升了整體不動產交易的安全性。饒慶鈴進一步指出，未來更將持續擴充系統功能，讓每一位鄉親都能享受更加完善、多元、便捷的地政貼心服務。