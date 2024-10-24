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最新民調曝！「川普超車賀錦麗」小贏2%　過半選民讚他執政表現

▲▼ 美國大選,川普,賀錦麗。（圖／路透）

▲ 美國大選選情陷入膠著，賀錦麗與川普支持率不相上下。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選進入倒數，《華爾街日報》對全國登記選民的最新民調顯示選情膠著，前總統、共和黨候選人川普支持率微幅領先副總統、民主黨候選人賀錦麗僅2%，和約2個月前的數字正好相反。

《華爾街日報》23日公布最新全國民調顯示，川普以47%對45%領先賀錦麗2個百分點，而該報在8月底民主黨全國代表大會過後的民調結果則是賀錦麗47%，以2%領先川普，但兩次差距都在誤差範圍內。

調查發現，競選活動中鋪天蓋地的負面廣告及候選人本身的表現，削弱賀錦麗剛取代拜登時的正面形象，8月底以來負面評價有所增加，45%民眾對她持正面看法，53%持負面看法，而8月時這兩項數字皆為49%。

相較之下，民眾對川普的評價稍稍好轉，目前有48%選民持正面看法，50%持負面看法，與8月時的45%正面及53%負面相比有所改善。此外，過半數（52%）選民認同川普擔任總統期間的政績，且大多（54%）並不認同賀錦麗副總統任內表現。

民眾對於2位候選人對選民的關心程度存在分歧，46%認為川普更在乎選民，44%則認為是賀錦麗；但在捍衛中產階級方面，賀錦麗以47%對44%領先川普。

不過，49%選民認為川普更有能力帶來他們需要的改變，賀錦麗則僅40%選民支持。 然而，46%選民認為賀錦麗更具備成為總統的特質，僅39%選擇川普。雙方競爭持續白熱化，選情目前仍充滿不確定性。

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