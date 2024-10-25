賀錦麗3搖擺州落後！賓州最後衝刺「表現大扣分」　自家人也搖頭

▲賀錦麗參加CNN舉辦的「總統市政會議廳」活動表現遭批評。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國總統大選進入倒數階段，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的選情不容樂觀。她23日參加賓州德拉瓦郡（Delaware County）選民現場提問的電視節目，但她的表現遭到外界批評，連民主黨內部策略專家也表露出不滿情緒。

根據《紐約郵報》報導，賀錦麗23日參加由CNN舉辦的「總統市政會議廳」（Presidential Town Hall）活動，而賓州作為本次大選的關鍵搖擺州之一，她的表現備受矚目。然而，賀錦麗在超過1小時的座談中，對當地未決選民的提問回應顯得冗長且閃爍其詞，未能有效解答問題。

CNN主播巴什（Dana Bash）在節目結束後指出，「我跟現場的民眾交談，他們告訴我，如果賀錦麗的目標是爭取未表態的選民，他們不確定她是否達到了目的。」

曾協助前總統歐巴馬入主白宮的民主黨資深幕僚艾克塞羅德（David Axelrod）也在節目後的CNN討論中，對賀錦麗的表現表達了擔憂。他指出，賀錦麗在面對難以回答的問題時，經常使用冗長的語句來迴避，而這種習慣性的反應令他擔心，並且她在多次提問中都有類似表現。

艾克塞羅德舉例，當被問及與以色列相關的問題時，CNN主持人安德森·古柏（Anderson Cooper）直截了當地詢問，「妳是否會比共和黨候選人川普對以色列更強硬？」然而，賀錦麗用了7分鐘來回應，卻未正面回答這個問題。

除了經濟議題外，移民政策也是今年大選的關鍵話題之一。艾克塞羅德表示，賀錦麗在這個議題上再次錯失良機，僅是全盤支持現政府的政策，卻未能展現任何靈活性或妥協的態度，這讓她失去了一定的支持。

主持人安德森古柏（Anderson Cooper）在多次政策性提問中頻繁追問賀錦麗，對於她的模糊回應，他不得不重複提問，場面一度顯得尷尬。

距離11月5日大選不到兩週時間，隨著川普在7個搖擺州的平均民調領先，民主黨內部對於賀錦麗的選情表現愈發憂心。

根據愛默生學院（Emerson College）與RealClearWorld於21日至22日進行的民調結果顯示，川普與賀錦麗在賓州、北卡羅來納州（North Carolina）以及威斯康辛州（Wisconsin）等關鍵搖擺州的支持度相差無幾。

具體數據顯示，川普在賓州的支持率為49%，賀錦麗則為48%；在北卡羅來納州，川普支持率為50%，賀錦麗為48%；而在威斯康辛州，川普支持率為49%，賀錦麗則是48%。