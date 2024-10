撒哈拉沙漠變湖泊！NASA衛星對比照曝　世紀大洪水1個月改變地貌

▲NASA衛星拍到,撒哈拉沙漠原本被鹽覆蓋的沙地在暴雨後突然出現湖泊。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

撒哈拉沙漠是世界上最大的沙漠,同時也被認為是地球上最乾燥的地方之一。然而,撒哈拉沙漠近日卻遭遇數十年來最大洪水,部分地區甚至形成罕見的湖泊。

據《每日郵報》報導,美國太空總署(NASA)的衛星影像顯示,位於阿爾及利亞的Sebkha el Melah在8月12日仍被鹽覆蓋,但時序來到9月29日之後,一場風暴帶來的強降雨迅速填滿這片沙漠低地,形成一個巨大的綠色湖泊,到10月16日,湖水已達2.2公尺深,覆蓋面積達74平方英哩。

In the Sahara Desert, ephemeral lakes like Sebkha el Melah can transform the dry landscape after heavy rainfall. #Landsat data enable scientists to study these lakes for clues about past & possible future greening of the region in a changing climate.https://t.co/c6k8dkfb5G pic.twitter.com/l09d6C7M70