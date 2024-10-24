撒哈拉沙漠變湖泊！NASA衛星對比照曝　世紀大洪水1個月改變地貌

▲NASA衛星拍到，撒哈拉沙漠原本被鹽覆蓋的沙地在暴雨後突然出現湖泊。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

撒哈拉沙漠是世界上最大的沙漠，同時也被認為是地球上最乾燥的地方之一。然而，撒哈拉沙漠近日卻遭遇數十年來最大洪水，部分地區甚至形成罕見的湖泊。

據《每日郵報》報導，美國太空總署（NASA）的衛星影像顯示，位於阿爾及利亞的Sebkha el Melah在8月12日仍被鹽覆蓋，但時序來到9月29日之後，一場風暴帶來的強降雨迅速填滿這片沙漠低地，形成一個巨大的綠色湖泊，到10月16日，湖水已達2.2公尺深，覆蓋面積達74平方英哩。

In the Sahara Desert, ephemeral lakes like Sebkha el Melah can transform the dry landscape after heavy rainfall. #Landsat data enable scientists to study these lakes for clues about past & possible future greening of the region in a changing climate.https://t.co/c6k8dkfb5G pic.twitter.com/l09d6C7M70 — NASA Landsat (@NASA_Landsat) October 23, 2024

報導稱，撒哈拉沙漠的湖泊重現極為罕見。自2000年以來，當地只有6場降雨提供了足夠的水量，足以讓湖泊開始積水，其中2008年和2014年形成的湖泊比這一次更大。耶路撒冷希伯來大學講師阿蒙（Moshe Armon）表示，Sebkha el Melah的湖水通常能維持數年，若無新的降雨，預計現在的水量將需要約一年才能完全蒸發。

雖然我們多數人都知道撒哈拉沙漠表面被沙子覆蓋，但地質與考古證據顯示，在大約1.1萬至1.5萬年前，撒哈拉沙漠的大片區域曾被植被、濕地，甚至湖泊所覆蓋，而這樣的景象在上個月的一場暴雨後開始重現。阿蒙指出，學界希望透過研究沙漠新出現的湖泊，對撒哈拉未來的面貌有更深入的了解。

除了阿爾及利亞，摩洛哥也在9月經歷異常降雨，部分地區的降雨量只需要2天就超過了全年的平均降雨量，當地有多個村莊受到嚴重影響。科學家警告，氣候變化正加劇非洲的極端天氣，特別是洪水風險正在隨著氣溫上升而增加。