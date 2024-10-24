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馬斯克催票抽獎天天送百萬美元　美國司法部警告：有違法之嫌

▲▼馬斯克在賓州等關鍵搖擺州推動抽獎活動，要求登記選民簽署支持言論自由與擁槍權等請願書。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克在賓州等關鍵搖擺州推動抽獎活動，要求登記選民簽署支持言論自由與擁槍權等請願書。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）在美國總統大選中決定支持共和黨參選人川普，為了讓登記選民簽署「支持言論自由和攜槍權」請願書，日前便在賓州推動抽獎活動，隨機向搖擺州居民發放100萬美元獎金，引來美國司法部警告，認為有觸法之嫌疑。

根據美媒《CNN》，馬斯克於當地時間19日在7個關鍵搖擺州之一的賓州宣布上述抽獎活動，為了推動登記選民簽署「支持言論自由與擁槍權」的請願書，決定在關鍵搖擺州內，每天從簽署請願書的登記選民之中隨機抽選一人，發放100萬美元（約新台幣3205萬元）的獎金，直到11月5日美國總統大選當天為止。

該項活動首先在賓州進行，此後便開放喬治亞州、內華達州、亞歷桑納州、密西根州、威斯康辛州、北卡羅來納州等其他6個關鍵搖擺州的登記選民參與，目前馬斯克已經投入數百萬美元。

馬斯克在社群平台X發文表示，「每天100萬美元獎金的目標，是為了要讓我們所支持的憲法請願，能夠獲得最高的關注聲量。」

對此，美國司法部向馬斯克成立的「美國政治行動委員會」（America PAC）發函警告，指出他向簽署請願書的登記選民發放現金的行為，恐怕已經抵觸聯邦法律，因為法律禁止透過向登記選民付費，來達到要求選民簽署的目的。

關係人士指出，美國司法部負責調查選舉違法事宜的相關部門，已經向馬斯克所在的美國政治行動委員會發送相關文件。

對此，美國司法部婉拒回應CNN的置評要求。

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