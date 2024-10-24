季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今(24)日「潭美」外圍環流受地形抬升，迎風面北部、東半部有大量降雨的機率；氣象署發佈大豪雨特報，指出東北季風影響，今(23)日台北市及宜蘭縣山區有局部豪雨，大台北、基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，宜蘭縣長林姿妙甚至宣布，各級學校自行評估停課需要。

氣象專家吳德榮於「洩天機」專欄指出，明(25)日持續受「潭美」外圍環流影響，北部山區、東半部仍有大量降雨的機率；應注意氣象署發布的特報；背風面的平地影響小，山區仍有局部較大雨勢；白天起氣溫明顯升。

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▲北北基宜大豪雨特報。（圖／中央氣象署）

週六(26日)「潭美」漸行漸遠、東半部有明顯降雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨，仍需注意較大雨勢；白天熱、早晚微涼。下週日(27日)大氣不穩定，午後山區及中南部平地易有對流發展；白天微熱、早晚微涼。下週一至週三(28至30日)另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，下週一下午起氣溫漸降，北台再轉涼。

另外值得注意的是，「潭美」颱風，明(25)日進入南海後，27日至29日在海南島東南方海面，移速減慢、開始打轉，不確定範圍明顯擴大，路徑又有很大的變化，因為有另一颱風靠近、「雙颱效應」互相牽引所致。各國模擬路徑5天後近乎「麻花狀」的分布，所以系集平均路徑有很大的「不確定性」，已不宜作為推論的依據，應持續觀察。

▼輕度颱風「潭美」明(25)日2時中心通過呂宋島、進入南海；27日至29日在海南島東南方海面，移速減慢，不確定範圍明顯擴大(紅框)，（右圖）5天後、各別模擬路徑則近乎「麻花狀」的分布。（圖／洩天機）