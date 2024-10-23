台中新平國小300吋LED大螢幕今啟用　學童嗨翻

▲市議員蔡耀頡為新平國小爭取增設300吋電視牆，今天舉行啟用儀式。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市太平區新平國小體育館內新設立300吋LED大螢幕，今天正式啟用，相較於過去傳統布幕，畫質相當清晰，校內學童超開心，直言「看影片的時候，螢幕不會再飄來飄去了！」新平國小校長李秀櫻表示，相當感謝市議員蔡耀頡為學校爭取百萬元預算，並設置完成300吋大螢幕，未來不僅有助於校務宣導，以後全校師生還能透過轉播，為校內籃球隊外出比賽時，加油打氣！

▲過往新平國小體育館都使用投影布幕播放影片，不僅效果不佳，也有損孩子視力；現在改用LED電視牆，不論哪種角度觀看，畫質都清晰。（圖／記者游瓊華攝）



台中市議員蔡耀頡表示，新平國小體育館不僅是籃球場，也是風雨操場，場地相當寬大，興建7年來，校內使用頻率相當頻繁，但螢幕設備卻很陽春，不論是吹冷氣時，或是風大時，投影布幕就會飄來飄去，觀看效果不佳；去年家長會拜訪他，希望能協助增設電視牆，他向市府爭取130萬元預算成功，設立300吋LED電視牆，「現在不管從哪個角度看，都相當清晰，也能保護孩子們的視力！」

今天啟用典禮上，校方也致贈感謝狀給蔡耀頡。蔡耀頡也提到，新平國小社團籃球社雖非校隊，但表現優異，五、六年級的孩子都在全國賽拿下亞軍，學校同學沒辦法到場為球隊助陣，未來可以透過螢幕轉播為小球員們加油打氣。