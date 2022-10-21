仙氣市議員候選人林京玲號次出爐　台中最年輕市議員抽中6號

▲被網友稱為最仙氣的台中市議員候選人林京玲號次出爐。（圖／林京玲提供）



記者游瓊華／台中報導

2022九合一大選號次抽籤今（21）日舉行！ 被外界封為「最仙里長」的現任台中市西區公民里里長林京玲，這次以無黨籍身分投入台中市議員選戰，今天抽中號次2號。另外，台中現任最年輕、第12選區市議員候選人蔡耀頡抽中6號，抽中當下高喊六六大順，隨後競選團隊騎上YouBike進行掃街拜票。

▲林京玲曾經模仿華劇《華燈初上》穿旗袍拜年，讓人印象深刻。（圖／林京玲提供）



林京玲今天一早帶著團隊前往抽籤，對於抽到2號她感到非常滿意，「因為先前第二次里長連任也是抽到2號」。林京玲說，上次參選里長時她帶了家中愛犬，愛犬是她的抽籤幸運物，但因為狗兒不能進公所，上次被留在外面，所以這次沒帶狗狗一起前往抽籤，但團隊裡面也有工作人員生肖屬狗，直呼同仁們也是她的幸運之物。

▲現任台中最年輕、第12選區的市議員蔡耀頡抽中6號。（圖／蔡耀頡提供）



另外台中市第12選區市議員候選人蔡耀頡抽中6號，日前確診隔離期間，蔡耀頡搬出Q版人形立牌替代拜票、站路口，引起話題，出關後天天行程滿檔積極拜訪鄉親。身為本屆最年輕市議員，蔡耀頡力拼連任，蔡耀頡表示，4年前參選得到1萬3956票，這是他的票數，對他來說是極大肯定，這次抽到6號代表六六大順，他會繼續努力，絕對全力以赴。