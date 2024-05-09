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社會 社會焦點 保障人權

刑事戰將遭爆中「美人計」成內鬼　林明佐昔日長官首度證實

▲林明佐。（圖／民眾提供）

▲刑事局三線二星警政監林明佐疑包庇博弈集團淪為內鬼，遭爆料是中了美人計，對此林明佐昔日長官也證實。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐疑包庇博弈集團淪為內鬼，且與電競聯盟前董事長徐培菁脫不了關係，遭質疑是中了「美人計」。昔日林明佐長官、現任台中市警察局長李文章首度證實，坦言「案件大概從認識異性朋友這一塊開始」。

▲李文章。（圖／記者游瓊華攝）

▲李文章坦言，林明佐任刑大大隊長涉嫌包庇博弈集團案，從「認識異性朋友這一塊開始」。（圖／記者游瓊華攝）

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，台中市議員蕭隆澤、蔡耀頡等人針對林明佐身為高階警官卻成為內鬼，洩密、貪污等案件。蕭隆澤詢問，林明佐是否「英雄難過美人關」？對此李文章回應初步了解，確實有這樣的狀況，案件大概從認識異性朋友這一塊開始。

▲蔡耀頡。（圖／記者游瓊華攝）

▲市議員蔡耀頡要求警局全面清查林明佐任內查辦過的所有案件。（圖／記者游瓊華攝）

另外，市議員蔡耀頡也要求台中市警局，應該要全面性內部調查，林明佐在擔任台中市刑警大隊大隊長期間所接觸過的所有案件，需要自清自調，瞭解是否有其他衍生案件及有無更多的涉案人員。

台中市警察局表示，台中地方檢察署偵辦林警政監疑有洩密、貪瀆案，警察局全力配合地檢署調查。林明佐經台中地方法院裁定羈押，警察局主動清查林明佐任職台中刑事警察大隊期間所偵辦類似案件，如有不法依法究辦，而林明佐現任職刑事警察局警政監，刑事局已報請內政部警政署依法停職。

警察局強調，警察局將持續配合後續偵查作為，不掩飾、不庇縱及不護短，主動積極查處員警違法(紀)案件，淨化警察團隊，並落實風紀情資蒐報與員警考核工作，嚴防類似情形發生。

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