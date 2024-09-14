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豪雨襲擊！台中太平排水孔倒灌淹入民宅　住戶崩潰求助民代

▲台中太平排水孔倒灌淹入民宅。（圖／市議員蔡耀頡提供）

▲雨彈狂轟中不，台中太平發生排水孔倒灌淹入民宅。（圖／市議員蔡耀頡提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天下午下起滂沱大雨，不僅台中車站公車道成了漂漂河，市區也多處傳出災情，其中太平區中山路、新平路路段更是水淹及膝，排水孔不僅沒發揮排水功能，地下汙水反從孔蓋噴出如湧泉，還倒灌入民宅，怒向市議員蔡耀頡陳情。

蔡耀頡議員表示，太平中山路三段與新平路三段路口是通往市區及國軍總醫院的重要路口，但過去每逢強降雨頻傳出嚴重淹水問題，當地居民苦不堪言，看見愛車甚至家具泡水更是心痛不已，讓他們現在只要遇到下大雨，就憂心忡忡，基本住的安穩都是個奢望。

不僅太平，台中市區今天下午包括南區1處地下道及西區建國路1號前、西區三民路民生路口、西區柳川西路民生路口、東區自由路四段235巷、東區和平街、東區精武路113巷、南區大慶街98巷、烏日環中路六段都傳出淹水災情。

▲南區地下道。（圖／市府提供）

▲市府表示，未來將因應強降雨提升保護標準 ，分期分區持續改善。（圖／市府提供）

對此，台中市政府回應，受熱對流發展影響，台中市、屯區下午有局部強降雨，部分地區時雨量有達到70mm以上，導致排水渲洩不及積水，其中東區自由路、東區和平街鄰近地區有較明顯積淹水情形，於雨勢緩和後，積淹水均已消退，市府未來將因應強降雨提升保護標準 ，分期分區持續改善。

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