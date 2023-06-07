高溫曝曬！親子公園盪鞦韆無遮蔽竟破45度　中市議員籲改善

▲高溫曝曬！熱門親子公園盪鞦韆無遮蔽，到了下午三點，溫度竟破45度。（圖／市議員蔡耀頡提供）



記者游瓊華／台中報導

台中太平區的馬卡龍公園自開幕以來人潮絡繹不絕，也成為全台熱門親子公園之一，但台中市議員蔡耀頡今天表示，多次接獲民眾陳情，馬卡龍公園開闊幾乎無遮蔽，孩童在烈日下遊玩常曬暈，日前市府雖有建置遮陽棚，卻僅小小一塊，作用不大，下午兩點多前往公園測量，發現過了正中午，盪鞦韆的溫度竟破45度，孩童恐燙傷，呼籲市府趕緊改善。

▲市議員蔡耀頡要求市府，馬卡龍公園要多做遮蔽。（圖／記者游瓊華攝）



台中市議會今(7)日進行市政總質詢，市議員蔡耀頡指出，從馬卡龍開幕後，他就不斷跟建設局反應，相關設施要做滾動式檢討，近期雖有了遮陽棚，但似乎無法發揮作用，今天下午兩點多到現場量測，親子盪鞦韆座椅仍高達攝氏45.5度，小朋友的皮膚細嫩，很容易有受傷疑慮。

市長盧秀燕表示，地球氣候變遷，每年溫度持續上升，因此如何引風增綠遮陽很重要，不只馬卡龍公園，未來新蓋的公園也會多注意此問題，對於公園遮陽措施，市府會加以優化。

建設局長陳大田表示，面臨極端氣候，除公園種植樹木，另市府也研議各種可能的遮陽方式，正陸續建置中，也呼籲民眾在公園遊玩時，留意補充水分。