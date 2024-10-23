　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

▲▼民進黨政策會執行長王義川出席「反濫權，護民主」桃園市說明會-中壢場。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨桃園市黨部）

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨桃園市黨部）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢今天接受YahooTV「齊有此理」節目採訪時自爆，最近民眾打電話去中央黨部陳情，有不少人都提到，兩人在節目都在玩、吃東西，應該要好好講政策。據了解，上週中常會中，黨主席賴清德確實也為此事訓斥兩人，賴強調政治人物要有專業度，更特別點名吳崢應多培養專業能力，「你們的政治路才能走的長遠。」

王義川、吳崢今上節目時自爆，每周都有民眾打到黨部指王義川「一直都在玩、吃東西，沒有好好評論時政、講政策。」據了解，賴清德一直都非常重視民眾打電話投訴內容，每周中常會接近尾聲時，也都會拿出來做討論，用第一題提到哪位黨公職、出了什麼狀況、第二題又是誰...等的模式一一點名。而王義川、吳崢兩人是被投訴的「常客」。

而上周中常會末，賴清德也拿出一疊民眾電話陳情表，「你們都知道我喜歡看這個。」賴嚴肅點名王義川，並表示，這（投訴）不只一次了，「政治人物還是要呈現專業形象，特別你還是政策會執行長。」

賴清德隨後也轉頭叮嚀吳崢，「還是要多培養專業能力，對你們的政治路才走的長遠，且你是代表黨，如果只是這樣很可惜。」

而對於民眾電話陳情表，綠委王世堅今也反映，黨中央針對地方輿情的反應需與時俱進，不只要注重電話陳情與反應，網路輿情收集等等也很重要，不要活在同溫層。
 

ET快訊
LIVE／劇烈豪雨！氣象署「比照颱風警報規格」最新說明
嫩妹去按摩！師傅「摸1處怪怪的」　竟是肌瘤塞滿滿
快訊／鼎越抗告成功！京華城土地被扣押　高院撤銷發回更裁
賴清德訓斥王義川、吳崢
快訊／台灣大賽岳東華關鍵一擊追平！　4局上兄弟3比3統一
蔡尚樺雨天遇車禍！
台中最貴洲際酒店今開幕！
佛心原價讓周杰倫門票「附帶1條件」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

京華城是否停工？　北市議會朝野一致建議：若無公安疑慮應立即停工

劇本寫好？藍召集選罷法協商破局　韓國瑜「預知」先排明要處理

TPOC公布最新「立委10大聲量王」　黃國昌奪冠、韓國瑜排行第二

「喪屍菸彈」橫行　立委蘇清泉籲政府加強管制

周杰倫黃牛票喊到6萬！蔣萬安笑「好多朋友沒搶到」　下令加強查緝

政院主計長拜會民眾黨團　禁伐補償「原民基金先借後補」適法性遭疑

民進黨組隊參加周六同志大遊行　預告有「重量級嘉賓」同行

韓國瑜好感度暴增　游淑慧分析原因：完全是賴清德的相反

綠指在野黨鐵板一塊如「民主政變」　估總預算將六度被擋開憲政惡例

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

坂口健太郎.李泳知聊天超混亂XD　開撩「已經是朋友」全場心動惹

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

萬聖節扮成小紅帽＆大野狼　鋒利爪子＋大肚子神還原！

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

京華城是否停工？　北市議會朝野一致建議：若無公安疑慮應立即停工

劇本寫好？藍召集選罷法協商破局　韓國瑜「預知」先排明要處理

TPOC公布最新「立委10大聲量王」　黃國昌奪冠、韓國瑜排行第二

「喪屍菸彈」橫行　立委蘇清泉籲政府加強管制

周杰倫黃牛票喊到6萬！蔣萬安笑「好多朋友沒搶到」　下令加強查緝

政院主計長拜會民眾黨團　禁伐補償「原民基金先借後補」適法性遭疑

民進黨組隊參加周六同志大遊行　預告有「重量級嘉賓」同行

韓國瑜好感度暴增　游淑慧分析原因：完全是賴清德的相反

綠指在野黨鐵板一塊如「民主政變」　估總預算將六度被擋開憲政惡例

林姿妙涉貪12月31日宣判　檢方求處20年徒刑、褫奪公權5年

LIVE／潭美+東北風雨炸3天！氣象署「比照颱風警報規格」最新說明

嫩妹去按摩！師傅「摸1處怪怪的」　就醫一照：大大小小肌瘤

快訊／鼎越抗告成功！京華城土地被扣押　高院撤銷發回更裁

不斷更新／台灣大賽G4陳子豪炸裂府城！　5局上兄弟4比3統一

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

「印度矽谷」大樓倒塌至少5死！崩解瞬間畫面曝光

蔡尚樺陽金公路遇車禍！轎車「高速擦肩」衝對向猛撞　1人送醫

周杰倫黃牛票喊到6萬　王浩宇教「檢舉商機」發大財：1張賺4萬元

蔡尚樺陽明山遇車禍！兩台車直接對撞　還原驚悚情況：真的太危險

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

遭嗆實現個人利益　陳昭姿反酸黃捷

快訊／基隆議員張顥瀚涉詐領助理費遭羈押　民進黨回應了

南非逼我遷代表處　當地民眾憂未來：產業仰賴台灣晶片

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

周杰倫黃牛票喊到6萬！蔣萬安令加強查緝

藍綠白都提案增加國定假日　內政部次長「要有共識」：會審慎評估

被指捐200萬給柯P　黃崇仁：真的很衰

藍副主委遭控涉性騷　國民黨回應了

威京旗下中華工程修復新北環狀捷運　經費暴增近10億

京華城是否停工？　北市議會朝野一致建議：若無公安疑慮應立即停工

汐止火警　北市籲2區民眾關門窗

藍修《民防法》草案比對　沈伯洋：解除武裝的前奏

韓國瑜：希望各界台灣品牌有信心

更多熱門

相關新聞

劇本寫好？藍召集選罷法協商破局　韓國瑜「預知」先排明要處理

劇本寫好？藍召集選罷法協商破局　韓國瑜「預知」先排明要處理

《選罷法》修正案逕付二讀，國民黨團力拚本會期完成修法，國民黨團23日下午為此召開黨團協商，但會議還沒開始，立法院長韓國瑜就先發出24日的協商通知，當中納入《選罷法》，引來民進黨團質疑，是否早已知道今天協商不會過，會要交由院長等級協調，等到明天協商也未果，就要直接送入院會表決闖關。對此，今日協商召集人、國民黨團書記長林思銘稱未有預設立場，不過協商中民眾黨立委麥玉珍先行離席，林思銘最終宣布無法達成共識，向院長請求進行黨團協商。

TPOC公布最新「立委10大聲量王」　黃國昌奪冠、韓國瑜排行第二

TPOC公布最新「立委10大聲量王」　黃國昌奪冠、韓國瑜排行第二

民進黨組隊參加周六同志大遊行　預告有「重量級嘉賓」同行

民進黨組隊參加周六同志大遊行　預告有「重量級嘉賓」同行

韓國瑜好感度暴增　游淑慧分析原因：完全是賴清德的相反

韓國瑜好感度暴增　游淑慧分析原因：完全是賴清德的相反

綠指在野黨鐵板一塊如「民主政變」　估總預算將六度被擋開憲政惡例

綠指在野黨鐵板一塊如「民主政變」　估總預算將六度被擋開憲政惡例

關鍵字：

民進黨王義川吳崢賴清德地方輿情

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數

還有機會！周杰倫大巨蛋秒殺　釋票時間曝光

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

又是未成年偷開車　新竹17歲男撞斑馬線母女3人

周杰倫演唱會一開賣就卡住！　「驚現403畫面」網曝原因

快訊／90萬股民哭了！00940首縮水至0.04元　11／7除息

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

快訊／1地區明雨量達停班課標準！劇烈豪雨啟動　共伴雨彈炸2天

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

萬聖節扮金童玉女廟裡拍照　1字惹議

周杰倫開賣創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面