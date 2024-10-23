民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨桃園市黨部）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢今天接受YahooTV「齊有此理」節目採訪時自爆，最近民眾打電話去中央黨部陳情，有不少人都提到，兩人在節目都在玩、吃東西，應該要好好講政策。據了解，上週中常會中，黨主席賴清德確實也為此事訓斥兩人，賴強調政治人物要有專業度，更特別點名吳崢應多培養專業能力，「你們的政治路才能走的長遠。」

王義川、吳崢今上節目時自爆，每周都有民眾打到黨部指王義川「一直都在玩、吃東西，沒有好好評論時政、講政策。」據了解，賴清德一直都非常重視民眾打電話投訴內容，每周中常會接近尾聲時，也都會拿出來做討論，用第一題提到哪位黨公職、出了什麼狀況、第二題又是誰...等的模式一一點名。而王義川、吳崢兩人是被投訴的「常客」。

而上周中常會末，賴清德也拿出一疊民眾電話陳情表，「你們都知道我喜歡看這個。」賴嚴肅點名王義川，並表示，這（投訴）不只一次了，「政治人物還是要呈現專業形象，特別你還是政策會執行長。」

賴清德隨後也轉頭叮嚀吳崢，「還是要多培養專業能力，對你們的政治路才走的長遠，且你是代表黨，如果只是這樣很可惜。」

而對於民眾電話陳情表，綠委王世堅今也反映，黨中央針對地方輿情的反應需與時俱進，不只要注重電話陳情與反應，網路輿情收集等等也很重要，不要活在同溫層。

