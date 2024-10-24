綠委組51戰隊守議場　王鴻薇：哪招？總預算沒過就算民進黨帳上

▲王鴻薇痛批，號稱要溝通協調的民進黨，居然只剩拒絕溝通、耍賴來阻止議事進行。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度中央總預算案持續在立院卡關，民進黨立法院黨團為確保明天院會能付委審查，今（24日）祭出持久戰，包括黨團幹事長吳思瑤、綠委林楚茵、洪申翰、沈伯洋等人組成51戰隊，輪值在議場前排班。國民黨立委王鴻薇對此狠酸，「綠委堵門是哪招，總預算沒過算民進黨帳上。」

王鴻薇指出，民進黨立委決定駐守立法院議場門口，宣稱要阻止選罷法修正案順利協商，按照過去民進黨的惡形惡狀，不知道過去那些霸佔主席台，攻擊院長、議事人員的失態，會不會再度上演，號稱要溝通協調的民進黨，居然只剩拒絕溝通、耍賴來阻止議事進行，說來也是諷刺。

「民進黨沒有告訴大家的是，今天除了協商選罷法修正，還有他們心心念念的總預算協商，但是他們顯然沒想到，自己到底有多矛盾」，王鴻薇說，前幾天翻天覆地洗擋別人預算的民進黨，不但擋住了行政院依法編列預算的機會，也擋住了預算溝通的大門，跟他們這幾天想建立的人設，好像不太一樣，怎麼現在反倒變成幫在野黨看門的？不曉得這次總預算沒過要不要算民進黨？

王鴻薇感嘆，其實協商大門永遠敞開，如果在野黨真的要處理要硬擋，預算案週二早就可以處理，當時以人數優勢就都沒今天的事了，會拖到今天當然也是為了給行政院更多時間「依法編列預算」，展現國會的誠意，這些綠委諸公，與其在議場外面作秀，不如去請行政院好好把預算編好，才不會讓你們如此淒風苦雨。