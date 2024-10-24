傳支持藍修選罷法遭黨內圍剿　王世堅氣炸揭真相：我沒違背黨的精神

▲民進黨立委王世堅委、黨團書記長蔡易餘。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團欲推動修法拉高罷免連署門檻，有媒體報導稱，綠委王世堅支持藍營選罷法立場，並在綠營中常會遭到圍剿。王世堅今（24日）受訪時還原經過，王表示，自己是認為選罷法、總預算應脫鉤，要就一次倒閣、解散國會，「不要說我們罷免他們幾個、他們罷免我們幾個，應該讓社會休養生息，民眾也不想一直被政治疲勞轟炸，也順這個機會下台，你們去修、我們不反對，那預算應該趕快進到立法院付委審查。」

有媒體報導稱，王世堅在中常會上主張不必排斥藍營修選罷法，「民眾不喜歡一天到晚罷免，反正四年做不好，不投他就好了」，但這番話遭到中常委圍剿，連與王世堅交好的綠委蔡易餘也忍不住開炮，蔡今與王世堅一同受訪，蔡澄清，自己在中常會上是表達制度要有所堅持，「我砲管很小隻啦！不要隨便開炮，應該要更正一下。」

王世堅則還原整起經過，他表示，中常會是由下而上、民主開放、百花齊放，任何聲音都可以提出來討論，自己在中常會提出看法，認為要就一次倒閣、解散國會，「不要說我們罷免他們幾個、他們罷免我們幾個，這樣爭擾不休，應該讓社會休養生息，民眾也不想一直被政治疲勞轟炸，民眾選給議員、立委、縣市長一次四年，並不是40年，做不好忍一下、下次不選給他就好，除非他很惡劣，那當然要罷免。」

王世堅指出，自己的意見是，剛好國民黨審總預算、選罷法，兩部分應該脫鉤，選罷法他就去修吧，他修嚴我們要罷免他困難，相對他們要罷免我們也困難，不要跟總預算綁在一起，順這個機會下台，你們去修、我們不反對，那預算應該趕快進到立法院付委審查。自己的看法沒有違背黨的精神原則立場。

王世堅也補充，自己中常會時也說，黨最終做的決定怎麼樣，自己會一致行動，自己跟蔡易餘上次立院衝撞還交疊在一起，「他上面就是我，我們有共同作戰的革命感情，怎麼說他當場罵我王世堅，當場他沒這麼說、我也沒感受到。」王也不滿表示，這樣的報導應該要查明是誰外洩，畢竟指涉到不實的事情。

對於有報導稱，上禮拜國民黨立委進來比較晚、韓國瑜比較晚宣布議案通過，王世堅幫忙喊有異議，王也痛斥胡說八道，113位立委，沒有人敢在大議事廳公然違背黨的立場，自己沒這麼做，會繼續勇敢發言，希望黨查明誰是洩漏放假消息，破壞黨內團結。