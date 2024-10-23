點名吃「台灣可頌」！法國同事驚喊：你們真大膽　真相笑翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

記者周亭瑋／綜合報導

一名在法的台灣甜點師日前發文笑說，法國同事突然問她，有沒有吃過「台灣可頌」，接著曬出三峽金牛角的照片，當時她連忙解釋這並非可頌，而對方反應也惹笑眾人。

甜點師「pinan.patisserie」日前在Threads發文提到，某位法國同事突然問她，「妳是台灣人對吧？妳有吃過這個台灣可頌嗎？」接著翻出手機裡三峽金牛角的照片。

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她見狀忍不住笑了，連忙解釋金牛角是一種台式麵包，不算可頌；然而，對方仍一副驚訝的模樣，直呼「可頌裡還包餡料！你們台灣人真大膽！」

▲她迫不及待讓同事吃到牛角麵包了。（圖／「pinan.patisserie」授權引用）

最後，原PO更興奮表示，家人下周剛好會從台灣到法國，「迫不及待想讓這些法國人試試了！」

對此，網友們紛紛笑回，「壓扁的可頌跟巨大化可頌才是恥辱」、「天哪感覺法國人要嚇死了！希望不要惹火他們」、「不是三峽人，但從小吃金三峽到大，姑姑每次回來都會帶，最推乳酪牛角，進氣炸鍋200度8分鐘有夠好吃」、「下周來輸贏」、「外國人滿喜歡金三峽的菠蘿牛角，我自己的經驗」、「以前北漂時，回高雄一定會帶這個回去給家人吃，我最喜歡抹茶紅豆（感覺法國人會覺得特別、會很喜歡），黃金起司也蠻好吃」、「牛角麵包出名了」。

►本文由「pinan.patisserie」授權引用。