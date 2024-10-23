日月潭花火音樂嘉年華登場　百名重傷馨生人近距離共賞璀璨花火

▲犯保協會邀請重傷馨生人共度「日月潭花火音樂嘉年華」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024「日月潭花火音樂嘉年華」的重頭戲煙火音樂會於19日（六）在伊達邵碼頭登場，財團法人犯罪被害人保護協會除於現場設置「馨生市集」，更邀請中部地區重傷馨生人及其家屬，共21個家庭約1百人觀賞煙火等展演、參加遊湖活動，讓馨生人（犯罪被害人及其家屬）共享美好假期、增進感情，也讓家屬平時照顧被害人的壓力和負荷獲得喘息。

犯保協會指出，當天的「馨生市集」共34個攤位，展售各地分會馨生人製作的產品，包含有美食、飾品及生活用品等，也結合在地犯保協會網絡合作資源共同設攤，如南投分會結合的陳綢兒少家園的草仔粿、18度C巧克力工坊、蛋白工坊、大丘園養蜂場、吉本棧餅舖、華興茶業、東勢那座山、有花果等，其中更有20個攤位是由馨生人所設攤，其產品也都是他們努力的生命故事，希望民眾慷慨解囊、幫助曾因犯罪被害事件落入幽暗傷痛的家庭，重建生活、再次勇敢前行。

而活動現場舞台安排「馬戲之門」、「十鼓擊樂團」等團隊演出，晚間8時30分的花火秀上演時，來自新竹分會的犯罪被害人邱姓小弟（14歲）和家人一起在下榻飯店陽台處觀看日月潭璀璨煙火，內心激動不已，靦腆說：「第一次這麼近看煙火，很開心。」

法務部長鄭銘謙也親自到現場關懷許多重傷犯罪被害人及家庭成員，犯保協會董事長張斗輝說，《犯保法》第二章「保護服務」在去年7月1日施行，特別規定對於重傷被害人的銜接照顧服務及經濟補助，該會也規劃多項重傷家庭服務及經濟支持方案，當天的活動即是特別為重傷馨生人安排，暫獲2天時間喘息及放鬆，拾回生命力量。