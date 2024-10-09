扶助廣三SOGO孕婦為起點　合作關懷犯罪被害人...犯保慈濟簽備忘錄

▲犯罪被害人保護協會董事長、高檢署檢察長張斗輝（左），慈濟基金會執行長顏博文（右），9日代表兩會簽署「合作共善備忘錄」，法務部長鄭銘謙（中）到場觀禮。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

記者黃哲民／台北報導

犯罪被害人保護協會1999年成立時，受理協助的第1位重傷被害人、台中廣三SOGO槍擊案無辜遭波及的孕婦莊嘉慧，至今仍為臥床植物人，犯保協會於2018年安排莊女入住慈濟護理之家持續照顧，今（9日）並與慈濟基金會簽約，比照扶助莊女的模式與經驗，將共同推動犯罪被害人重傷照顧及關懷服務合作計畫，強化身心照顧與心理支持，妥善顧及多元需求。

台中廣三SOGO槍擊案發生於1999年6月5日上午11點多，2名蒙面歹徒到廣三SOGO百貨前，持衝鋒槍掃射1樓門口43槍逃逸，始終沒破案。當時23歲、懷孕約5個月的莊嘉慧剛好經過，遭流彈貫穿胸口、傷及頸椎癱瘓，最後剖腹生下女嬰沒保住，張女也昏迷成為植物人、臥床至今已25年。

槍擊案發生同年1月底，犯保協會剛成立，莊嘉慧成為犯保協會第1位扶助的重傷犯罪被害人。莊女父母在事發後，作主女兒和女婿離婚，兩老扛起親手照顧女兒的重擔，莊父已病逝，2018年時任犯保協會台中分會主委、律師林坤賢媒合莊女入住慈濟護理之家接受照顧至今，大大緩解莊母壓力。

扶助莊嘉慧案例，是犯保協會與慈濟基金會合作的濫觴，《犯罪被害人權益保障法》去年（2023年）2月通過修法，新增強化對重傷犯罪被害人及其家屬（即馨生人）的銜接照顧服務措施，促成犯保協會與慈濟基金會進一步合作、落實新法精神。

▲犯罪被害人保護協會與慈濟基金會9日簽署「合作共善備忘錄」，犯保協會贈慈濟基金會重傷馨生人劉先生（前）親手製作的手工鋼筆。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

兩會今在慈濟基金會台北東區聯絡處，由兼任犯保協會董事長的高檢署檢察長張斗輝，與慈濟基金會執行長顏博文簽署「合作共善備忘錄」，比照扶助莊嘉慧的模式與經驗，將共同推動「犯保有愛x慈濟大愛、嘉慧馨生-犯罪被害人重傷照顧及關懷服務合作計畫」，以莊女名字的諧音，期許合作計畫「嘉惠所有重傷馨生人」。

合作計畫旨在結合兩會資源和專業，針對需要長照的重傷馨生人家庭，提供身心全方面關懷與支持，3大重點包括「大愛馨照護」透過慈濟長照中心資源，到宅提供重傷照顧指導與喘息服務、「大愛馨醫療」透過慈濟人醫會醫療專業，到宅提供緊急醫療支援，以及「大愛馨關懷」透過慈濟基金會救助體系，提供案發到場陪伴關懷與急難救助。

▲犯罪被害人保護協會與慈濟基金會9日簽署「合作共善備忘錄」，針對重傷犯罪被害人及其家庭，提供3大面向服務。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

犯保協會表示，接受合作計畫扶助的馨生人不必負擔任何費用，在政府依法須補助經費之外的身心關懷、醫療需求與喘息服務等加值服務項目，主要由慈濟的志工隊補足空缺。

法務部長鄭銘謙今與兩會貴賓及志工共約150人到場觀禮，鄭銘謙致詞表示犯保協會與慈濟基金會跨域合作，使犯保協會一向致力支持重傷被害人的服務，向前邁進一大步，期許兩會透過公私協力、整合專業團隊力量，協助重傷被害人及其家庭走上復原之路。