　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

扶助廣三SOGO孕婦為起點　合作關懷犯罪被害人...犯保慈濟簽備忘錄

▲▼犯罪被害人保護協會董事長、高檢署檢察長張斗輝（左），慈濟基金會執行長顏博文（右），9日代表兩會簽署「合作共善備忘錄」，法務部長鄭銘謙（中）到場觀禮，犯保協會贈慈濟基金會重傷馨生人劉先生（坐輪椅者）親手製作的手工鋼筆。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

▲犯罪被害人保護協會董事長、高檢署檢察長張斗輝（左），慈濟基金會執行長顏博文（右），9日代表兩會簽署「合作共善備忘錄」，法務部長鄭銘謙（中）到場觀禮。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

記者黃哲民／台北報導

犯罪被害人保護協會1999年成立時，受理協助的第1位重傷被害人、台中廣三SOGO槍擊案無辜遭波及的孕婦莊嘉慧，至今仍為臥床植物人，犯保協會於2018年安排莊女入住慈濟護理之家持續照顧，今（9日）並與慈濟基金會簽約，比照扶助莊女的模式與經驗，將共同推動犯罪被害人重傷照顧及關懷服務合作計畫，強化身心照顧與心理支持，妥善顧及多元需求。

台中廣三SOGO槍擊案發生於1999年6月5日上午11點多，2名蒙面歹徒到廣三SOGO百貨前，持衝鋒槍掃射1樓門口43槍逃逸，始終沒破案。當時23歲、懷孕約5個月的莊嘉慧剛好經過，遭流彈貫穿胸口、傷及頸椎癱瘓，最後剖腹生下女嬰沒保住，張女也昏迷成為植物人、臥床至今已25年。

槍擊案發生同年1月底，犯保協會剛成立，莊嘉慧成為犯保協會第1位扶助的重傷犯罪被害人。莊女父母在事發後，作主女兒和女婿離婚，兩老扛起親手照顧女兒的重擔，莊父已病逝，2018年時任犯保協會台中分會主委、律師林坤賢媒合莊女入住慈濟護理之家接受照顧至今，大大緩解莊母壓力。

扶助莊嘉慧案例，是犯保協會與慈濟基金會合作的濫觴，《犯罪被害人權益保障法》去年（2023年）2月通過修法，新增強化對重傷犯罪被害人及其家屬（即馨生人）的銜接照顧服務措施，促成犯保協會與慈濟基金會進一步合作、落實新法精神。

▲▼犯罪被害人保護協會董事長、高檢署檢察長張斗輝（左），慈濟基金會執行長顏博文（右），9日代表兩會簽署「合作共善備忘錄」，法務部長鄭銘謙（中）到場觀禮，犯保協會贈慈濟基金會重傷馨生人劉先生（坐輪椅者）親手製作的手工鋼筆。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

▲犯罪被害人保護協會與慈濟基金會9日簽署「合作共善備忘錄」，犯保協會贈慈濟基金會重傷馨生人劉先生（前）親手製作的手工鋼筆。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

兩會今在慈濟基金會台北東區聯絡處，由兼任犯保協會董事長的高檢署檢察長張斗輝，與慈濟基金會執行長顏博文簽署「合作共善備忘錄」，比照扶助莊嘉慧的模式與經驗，將共同推動「犯保有愛x慈濟大愛、嘉慧馨生-犯罪被害人重傷照顧及關懷服務合作計畫」，以莊女名字的諧音，期許合作計畫「嘉惠所有重傷馨生人」。

合作計畫旨在結合兩會資源和專業，針對需要長照的重傷馨生人家庭，提供身心全方面關懷與支持，3大重點包括「大愛馨照護」透過慈濟長照中心資源，到宅提供重傷照顧指導與喘息服務、「大愛馨醫療」透過慈濟人醫會醫療專業，到宅提供緊急醫療支援，以及「大愛馨關懷」透過慈濟基金會救助體系，提供案發到場陪伴關懷與急難救助。

▲▼犯罪被害人保護協會董事長、高檢署檢察長張斗輝（左），慈濟基金會執行長顏博文（右），9日代表兩會簽署「合作共善備忘錄」，法務部長鄭銘謙（中）到場觀禮，犯保協會贈慈濟基金會重傷馨生人劉先生（坐輪椅者）親手製作的手工鋼筆。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

▲犯罪被害人保護協會與慈濟基金會9日簽署「合作共善備忘錄」，針對重傷犯罪被害人及其家庭，提供3大面向服務。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

犯保協會表示，接受合作計畫扶助的馨生人不必負擔任何費用，在政府依法須補助經費之外的身心關懷、醫療需求與喘息服務等加值服務項目，主要由慈濟的志工隊補足空缺。

法務部長鄭銘謙今與兩會貴賓及志工共約150人到場觀禮，鄭銘謙致詞表示犯保協會與慈濟基金會跨域合作，使犯保協會一向致力支持重傷被害人的服務，向前邁進一大步，期許兩會透過公私協力、整合專業團隊力量，協助重傷被害人及其家庭走上復原之路。

ET快訊
網紅6寶媽虐死2歲童　臉書被灌爆！粉專「育兒心得」超諷刺
快訊／朱亞虎抗告成功！李文宗遭駁回
藍綠白縣市長都上東森購物行銷地方特產　綠委：銷售跟政治沒關聯
快訊／輔大女碩生相驗遺體　死因出爐
洪榮宏21歲正妹女兒結婚「新郎身分曝光」！
iPhone用戶注意！「這功能」有漏洞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／朱亞虎抗告成功「羈押裁定撤銷」！李文宗嫌疑重大遭駁回

要背鈔票流水號才能領！辣妹闆娘丟通告費遭刁難　鼓山警回應了

網紅6寶媽臉書遭灌爆！當保母虐死2歲童　粉專「育兒心得」超諷刺

快訊／輔大女碩生車禍慘死　檢調相驗遺體死因出爐

扶助廣三SOGO孕婦為起點　合作關懷犯罪被害人...犯保慈濟簽備忘錄

KTV臨檢電子煙被驗出「喪屍煙彈」！20歲男被送辦傻眼

最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

彰化男上街理髮「騎到80公里外」南投山上　警手機定位找到他

快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　廉政署約談市長秘書

快訊／台中帝國糖廠星泉湖赫見男浮屍！民眾驚嚇忙報警

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

快訊／朱亞虎抗告成功「羈押裁定撤銷」！李文宗嫌疑重大遭駁回

要背鈔票流水號才能領！辣妹闆娘丟通告費遭刁難　鼓山警回應了

網紅6寶媽臉書遭灌爆！當保母虐死2歲童　粉專「育兒心得」超諷刺

快訊／輔大女碩生車禍慘死　檢調相驗遺體死因出爐

扶助廣三SOGO孕婦為起點　合作關懷犯罪被害人...犯保慈濟簽備忘錄

KTV臨檢電子煙被驗出「喪屍煙彈」！20歲男被送辦傻眼

最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

彰化男上街理髮「騎到80公里外」南投山上　警手機定位找到他

快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　廉政署約談市長秘書

快訊／台中帝國糖廠星泉湖赫見男浮屍！民眾驚嚇忙報警

諾貝爾化學獎得主「靠AI設計蛋白質」　台學者：藥物研發主流

侯友宜再赴北海岸關心搶災進度　全力協助市民盡速恢復家園

新北雨水下水道系統蟬聯13連霸　市政會議獻獎分享榮耀

新北市圖響應世界心理健康日　三重五常圖書館邀民閱讀紓壓

基層不滿低薪發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應了

國慶日不忘聲援柯文哲！民眾黨明集結西門町　黃國昌、館長將到場

郁方送「訂製珠寶」當就任禮物　賈永婕暴哭：我上輩子拯救了什麼

他揭「金龍海嘯」下投資客6下場：只有2種人有望走上「人道走廊」

快訊／朱亞虎抗告成功「羈押裁定撤銷」！李文宗嫌疑重大遭駁回

臧芮萱懷孕7個月「只胖5kg」正面看不出孕肚　尪砸百萬辦性別趴！

凱蒂又暴走！浮誇甩頭應援　邊荷律看呆尬笑被嚇壞XD

社會熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

美女營養師是小三！　網紅正宮被挑釁10年「腦溢血」亡

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

快訊／輔大女碩生車禍亡…家人心碎急訂機票！下午2時抵台

高中生5樓墜下不治　校方啟動輔導機制

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

即／三峽28歲男開BMW打瞌睡！路人遭衝撞慘死

即／西濱快聯結車翻落高架橋　駕駛搶救不治

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

更多熱門

相關新聞

台東縣府攜手花蓮慈濟　推動災難醫療救護隊資訊化

台東縣府攜手花蓮慈濟　推動災難醫療救護隊資訊化

為提升災難醫療應對能力，強化台東災難醫療救護系統，台東縣政府今年與花蓮慈濟醫院攜手合作，共同推動縣內災難醫療救護隊的資訊化建設，提升災後應變反應能力，並強化醫療資源的整合與調度。9日舉辦合作備忘錄簽署儀式，由縣長饒慶鈴與花蓮慈濟醫院吳彬安副院長共同簽署，為推動縣內災難醫療體系創新開啟新篇章。

15歲狗住收容所6年　老化過世了

15歲狗住收容所6年　老化過世了

海灘驚見「150公分巨根」　竟是鯨魚陰莖

海灘驚見「150公分巨根」　竟是鯨魚陰莖

獨／掛單2個月慘死精舍　3關鍵證物全詭異消失

獨／掛單2個月慘死精舍　3關鍵證物全詭異消失

「證嚴上人小行星」獲國際認證

「證嚴上人小行星」獲國際認證

關鍵字：

犯保協會馨生人慈濟犯罪被害人喘息服務志工

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

快訊／央行房貸管制3大鬆綁　排除繼承、換屋

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

蔡尚樺球賽穿超辣！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面