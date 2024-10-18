畢旅安排纜車無限搭「當天維修」　高三生傻了：4800元值得？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台南高商一位高三生近日在網上分享畢旅行程，文中直呼無語，因為學校明明安排日月潭纜車無限次搭乘，可確挑了個纜車固定維修的日子去。另外，看到行程安排後，他也質疑，「這樣的行程4800真的值嗎？」不過，事後校方已調整行程，會順利讓學生搭到纜車。

該生在Threads貼出畢旅行程表，可以看到第一天先前往九族文化村，還有日月潭纜車無限次搭乘；第二天則去苗栗的飛牛牧場、台中的審計新村和一中或逢甲商圈，以及鹿港老街；第三天則將走訪嘉義的故宮南院和檜意森活村。

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原PO就直呼，「這次的畢旅，讓我覺得很無語，嘉義是在中部？」再來，日月潭纜車有固定的維修時間，可是學校卻安排維修的日子去，「就算九族禮拜四禮拜五沒辦法讓我們，難道中部只有一間遊樂園？」也質疑「這樣的行程4800元值得嗎？」

看到貼文後，就有人也懂原PO為何無語，「遇到每月第一周三纜車維修，還要在這時間去真的會很不開心」、「九族如果不能搭纜車，幹嘛不去劍湖山或麗寶。」但也有網友認為，「飯店、遊覽車、餐食、門票、隨團服務人員，加一加自己去都不止4800欸」、「4800便宜了，你保險、遊覽車資就占一半了。」

不過，台南高商表示，有學生看到行程表後，馬上反映日月潭纜車維修問題，校方隨即與九族文化村和旅行社確認後，已立即將第一天和第三天的行程對調了，會再重新提供新版的行程。至於費用，學校表示已經盡力處理，但無法滿足所有人的期望。