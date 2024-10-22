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租賃車停快車道顧路2女遊客好慌　台東警助脫困

▲員警助將車輛推至安全地點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警助將車輛推至安全地點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐所副所長許東凱和警員陳俊吉於20日，在例行巡邏勤務中行經山路與光復路口時，發現一輛租用自小客車突然停在快車道上無法前行。車內兩名來自外地參加自行車活動的女性遊客顯得慌張不已，兩警立即停車查看情況，了解到車輛突然熄火無法發動後，員警立即採取救援行動，不僅安撫了遊客的情緒，更協助將車輛推至安全地點，展現警察為民服務的熱忱。

當時，許副所長和陳警員考慮到車輛停在快車道可能造成交通阻塞，因此先安撫了驚慌的兩位遊客，解釋不需要過度擔心，並指導一名遊客坐在駕駛座上掌握方向，而許等2員則在後方推車，將車輛安全移至路邊，在確保車輛和遊客安全後，進一步協助聯繫救援服務。

他們向遊客詳細解釋了後續處理步驟，建議她們在附近的7-11便利商店等待維修人員到來。這種貼心的服務不僅解決了當前的困境，還為遊客提供了明確的後續指引。這兩位遊客對於警方的熱心幫助感激不已。即使在警員表示需要繼續執行巡邏任務時，她們仍然一再表達感謝之情。

成功分局分局長龔士哲表示：「許副所長和陳警員的行為充分體現了我們警察的四大任務——維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利。這不僅是解決問題，更是在樹立警察良善有溫度的形象。」

龔分局長進一步強調，這種主動為民服務的精神值得全體同仁學習。「我們鼓勵所有警員在日常工作中保持這種服務熱忱，不僅要維護治安，更要成為民眾信賴的後盾。」他表示，未來將持續推動類似的服務理念，希望通過每一次的互動，都能讓民眾感受到警察的溫暖與專業，進而增進警民關係，共同營造更安全、更和諧的社會環境。

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