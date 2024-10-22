延長線插好插滿恐成不定時炸彈　台東消防局籲定期汰換

▲延長線「插好插滿」恐變「不定時炸彈」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣日前發生一起電線火災案件，所幸民眾第一時間使用滅火器進行初期滅火，才沒有釀成更嚴重的意外，消防局研判應為民眾使用延長線負載所致，消防局藉此案例提醒民眾謹記「五不一沒有」要點，並呼籲應有良好使用電器習慣，定期檢視及汰換老舊延長線，以保障自身生命財產安全。

台東縣消防局表示，消防局火災調查人員於現場勘查時，發現延長線上插滿許多台電腦等設備情形，且前幾日該場所電源曾發生跳電情形，並於該插頭線路斷裂處發現有短路熔痕，研判應為延長線負載過熱導致起火，消防局藉此案例呼籲民眾選購延長線，應選用具有「獨立電源開關」、「過載保護裝置」及「商品安全標章」的產品，以保障自身生命財產安全。

另外使用延長線也要留意5大原則，包括不要插好插滿，不要在延長線再插延長線，不要使用高功率家電，不要綑綁線材，最後是定期汰換舊的延長線，才能確保用電安全。

消防局呼籲民眾，使用電器產品一定要保有良好使用習慣，務必謹記五不一沒有的要點：「電源插座不長時間使用」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「用電不超過負載」、「電器周圍不放置可燃物」及「沒有安全標章的電器不要使用」，更呼籲居家一定要安裝「住宅用火災警報器」或「連動式住宅用火災警報器」以及早偵知火災，即時發出警報提醒家人盡早逃生及應變。