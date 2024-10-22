　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

延長線插好插滿恐成不定時炸彈　台東消防局籲定期汰換

▲延長線「插好插滿」恐變「不定時炸彈」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲延長線「插好插滿」恐變「不定時炸彈」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣日前發生一起電線火災案件，所幸民眾第一時間使用滅火器進行初期滅火，才沒有釀成更嚴重的意外，消防局研判應為民眾使用延長線負載所致，消防局藉此案例提醒民眾謹記「五不一沒有」要點，並呼籲應有良好使用電器習慣，定期檢視及汰換老舊延長線，以保障自身生命財產安全。

台東縣消防局表示，消防局火災調查人員於現場勘查時，發現延長線上插滿許多台電腦等設備情形，且前幾日該場所電源曾發生跳電情形，並於該插頭線路斷裂處發現有短路熔痕，研判應為延長線負載過熱導致起火，消防局藉此案例呼籲民眾選購延長線，應選用具有「獨立電源開關」、「過載保護裝置」及「商品安全標章」的產品，以保障自身生命財產安全。

另外使用延長線也要留意5大原則，包括不要插好插滿，不要在延長線再插延長線，不要使用高功率家電，不要綑綁線材，最後是定期汰換舊的延長線，才能確保用電安全。

消防局呼籲民眾，使用電器產品一定要保有良好使用習慣，務必謹記五不一沒有的要點：「電源插座不長時間使用」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「用電不超過負載」、「電器周圍不放置可燃物」及「沒有安全標章的電器不要使用」，更呼籲居家一定要安裝「住宅用火災警報器」或「連動式住宅用火災警報器」以及早偵知火災，即時發出警報提醒家人盡早逃生及應變。

ET快訊
獨／痛心！還沒畢業就錄取星宇航空　朝陽科大生閃違規車喪命
快訊／板殯恐怖大怒神！3人推遺體「貨梯墜落」　1人斷腿
北市19歲名校畢業女11F墜落！重摔車頂搶救中…媽目擊全程崩
最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」
金與正怒發聲！南韓、烏克蘭瘋狗「挑釁北韓」：將面臨恐怖報復
偷開BMW自撞！15歲少年背景曝　讀新北知名私立國中
為了4.4萬LV球鞋...少年仔油漆工作不要了　加入詐團
門診「一下子驗到4位」醫示警：有增加趨勢！　4主要症狀曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南崗工業區垃圾處理問題　許淑華：估6年建最先進環保焚化廠

租賃車停快車道顧路2女遊客好慌　台東警助脫困

赴關山旅遊自小客皮帶斷裂「刁車路中央」　台東警協助排除

延長線插好插滿恐成不定時炸彈　台東消防局籲定期汰換

鼓勵屋頂設置太陽光電　台東最高補助10萬

2024台中名古屋夜市週末登場！　文化盛宴齊聚火車站前廣場

打造安全通學步道兼具安全與美感　五王國小綠意通學步道啟用

讀台語繪本了解彰化風俗好好玩　傳承迎燈排、海牛犁蚵田文化

雲嘉南分署中高齡續職講座　助55+銀世代跨越人力斷層職場續航

提升救災技能增強消防體能　南消一大隊辦理七項體能測驗

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

慶生出遊變成進香團？　戴小蜜蜂扮導遊無違和

南崗工業區垃圾處理問題　許淑華：估6年建最先進環保焚化廠

租賃車停快車道顧路2女遊客好慌　台東警助脫困

赴關山旅遊自小客皮帶斷裂「刁車路中央」　台東警協助排除

延長線插好插滿恐成不定時炸彈　台東消防局籲定期汰換

鼓勵屋頂設置太陽光電　台東最高補助10萬

2024台中名古屋夜市週末登場！　文化盛宴齊聚火車站前廣場

打造安全通學步道兼具安全與美感　五王國小綠意通學步道啟用

讀台語繪本了解彰化風俗好好玩　傳承迎燈排、海牛犁蚵田文化

雲嘉南分署中高齡續職講座　助55+銀世代跨越人力斷層職場續航

提升救災技能增強消防體能　南消一大隊辦理七項體能測驗

葉舒華、瘦子代言！　首家「香水股」光速火箭明登興櫃

15歲少年擅自離校「偷開BMW自撞」　校方曝他受驚嚇：請假休養中

曹佑寧「抵到胃」尹馨認證：體力真的超好！　莊凱勛暴打險讓影后失明

輔導建物合法化！墾丁大街地主「捐地」　可增加建蔽容積率

台新金少主浮上檯面！吳東亮次子　37歲吳昕豪接人壽副董

獨／痛心！還沒畢業就錄取星宇航空　朝陽科大生閃違規車喪命

新光三越台北天母店周慶10／24登場　超市萬件商品買一送一

台鹽綠能弊案！台南檢調32路同步大搜索　帶回34人漏夜偵訊

今晚逛超市別忘了拿根小黃瓜！美女醫推「養顏美容4大功效」吃得清爽更消水腫

威力彩上看5.8億元！　身分證「4尾數」偏財運驚人

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

地方熱門新聞

立委成功爭取EMU3000新型座椅　籲開放試坐票選

被惡意批評！廖大乙父母遺照衝網友家

吳禹寰建議引進摩天輪停車場解決停車難題

媽酒駕欠繳9萬元罰款　壽險遭扣押！兒急了

雲林議長現身請假　縣府團隊、議會同仁迎接

嘉義縣消防局救援　卓武山走失登山客

北中市長同框簽署捷運合作備忘錄

台鐵新左營站驚傳電梯故障！5人受困

台南市政府攜手商研院一起為台南農產拼外銷

中壢中興巷社宅　10/28起受理申請

6旬男靠職訓轉行當木工創第二春

金門創單日706位陸客　邱垂正允諾開放落地簽

2024大觀盃馬拉松　單身聯誼路跑助幸福上路

台南東南扶輪社聯合捐贈南消七大強力照明燈箱

更多熱門

相關新聞

鼓勵屋頂設置太陽光電　最高補助10萬

鼓勵屋頂設置太陽光電　最高補助10萬

台東縣政府為鼓勵綠能發電，今年度編列200萬元進行「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，即日起至10月31日止，開放向他人租借屋頂設置太陽光電發電系統設置者申請，每案最高補助10萬元，縣府將依申請補助案件之總裝置容量排序審查，經費用罄即停止補助。

議員爆北市聯醫多項消安缺失！院方：不合格已改善

議員爆北市聯醫多項消安缺失！院方：不合格已改善

女子沒拔手機充電器…致火災發生

女子沒拔手機充電器…致火災發生

跨越偏見、走向理解　「性別讀劇」展現多元性別故事

跨越偏見、走向理解　「性別讀劇」展現多元性別故事

立委成功爭取EMU3000新型座椅　籲開放試坐票選

立委成功爭取EMU3000新型座椅　籲開放試坐票選

關鍵字：

延長線火災台東

讀者迴響

熱門新聞

Albee激烈求歡「前戲都做滿」！男友1句話她秒滅火

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

21團客放鳥！餐廳怒發文「旅行社喊冤」

女大生摔進垃圾桶　焚化爐尋獲骨骸

目睹前男友載新歡卻慘死輪下　單親媽留下8歲孩

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面