　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵便當賣破7億僅獲利1億「賺太少」　董座：擬推縣市特定款

▲▼2019年鐵路便當節搶先看。（圖／記者賴文萱攝）

▲立委建議參考日本作法，台鐵應推出各縣市限定特色便當，台鐵公司董事長杜微允諾考慮。（圖／記者賴文萱攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵便當去年銷售逼近900萬個，營收破7億元，淨利約1.2億餘元。立委蔡其昌認為，台鐵公司明年持續虧損87億元，賺錢項目例如便當，賺太少，應發揮更多創意增加營收。立委林俊憲建議參考日本車站作法，每個縣市推出特色便當，台鐵董事長杜微允諾納入考慮，將鐵路便當節的熱銷款作為長銷款便當。

立法院交通委員會安排交通部長陳世凱及台鐵公司進行「台鐵如何精進服務品質、落實轉型治理、加速資產活化、強化文資保存及提升鐵道美學與功能」專題報告，不少立委關心台鐵公司化之後的營收與後續營收情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，台鐵去年賣了快900萬個便當，總營收達到7.12億餘元，淨利則約1.26億元，純利率約17%，而今年1月到9月，便當銷售數達到692萬7344個，營收額達5億9277餘元，很不容易，可以說是全台最大便當店。

▲▼立委建議參考日本做法，台鐵應推出縣市限定款的特色便當。（圖／立委林俊憲提供）

▲台鐵公司2020年至今年9月便當營收、獲利情形。（圖／立委林俊憲提供）

林俊憲認為，便當既然是台鐵最大特色之一，應更加活化推廣，他建議可參考日本的經驗，在各車站開發特色鐵路便當，例如東京站、宮島口站、松坂站、西明石站、仙台站、新潟站等大車站都有特色的限定販售便當。

林俊憲提到，台鐵公司每年舉辦鐵路便當節，各縣市都有參與，例如台南虱目魚西京燒便當、新竹照燒槓丸鐵道便當、花蓮洄瀾鹹豬肉便當、台東鬼頭刀便當等，台鐵公司應開發地區限定便當，可優先以台南試辦，增加收入。

立委蔡其昌說，台鐵今年公司化了，預期淨利虧損74億元，明年持續虧損87億元，台鐵資產總額超過8千億元，但資產活化收入僅150億元，盡速將資產活化並利用，

▲▼立委建議參考日本做法，台鐵應推出縣市限定款的特色便當。（圖／立委林俊憲提供）

▲立委建議參考日本做法，台鐵應推出縣市限定款的特色便當。（圖／立委林俊憲提供）

蔡其昌說，台鐵便當去年收入7億多元，但只賺1億多元、利潤17%而已，賺太少，跟餐飲同業相比，利潤有精進的空間，營收7億是不錯，但管銷費用可能比較高，可以檢討並考發揮更多創意來增加營收。

陳世凱表示，已結合台南建城400活動，推出特色便當。杜微受訪時表示，鐵路便當節暢銷特色便當研議轉為長銷型便當，例如小卷便當、鹹豬肉便當，縣市限定款便當也會考慮。

目前台鐵長銷型便當價格從60元至120元不等，杜微表示，不會因物價調整而漲價，台鐵會從菜色調整或其他方式去調整，價格沒有要改變，60元便當較少是因為考量旅客整體需求。

ET快訊
演唱會秒殺釀「黃牛票慘案」　文化部長李遠：越來越討厭周杰倫
麥當勞「獵人盲卡包」最快1小時搶光　業者：大部分餐廳陸續售罄
五月天阿信也沒搶到周杰倫：別灰心！　粉絲神回「但你有1特權」
快訊／周杰倫票5分鐘完售！　拓元回應：出動史上最大頻寬
周杰倫「89萬人搶15萬張票」創紀錄！　公司5字曝加場可能性
搶周杰倫一堆人敗在驗證碼！　百萬網紅誤判1字被踢出
快訊／新北偵查佐涉「暗槓海洛因」！　法院裁准羈押禁見
快訊／基隆綠議員涉詐助理費　遭羈押禁見
快訊／還有機會！周杰倫演唱會「宣布釋票」　時間曝光
阿沁辣妻「28kg暴瘦見骨照」竟得國際攝影獎！　下月赴巴黎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

潭美颱風進逼「海峽有強風」　鄭明典示警：正往東部接近

演唱會秒殺釀「黃牛票慘案」！文化部長李遠：越來越討厭周杰倫

台鐵EMU3000「座椅難坐、要跪著插電」惹怨　交長：已要求改善

今「霜降」降溫雨增　氣象署曬圖笑翻網友：想吃壽喜燒

Netflix「1年只買4部台劇」金鐘多部沒上架！文化部爭取百億急救

養雞協會喊「班班吃雞蛋」　農業部打回票：產業應自主調節

交往多久「可說存款有多少」網吵翻！苦主曝1狀況：一定要知道

台鐵便當賣破7億僅獲利1億「賺太少」　董座：擬推縣市特定款

最萌萬聖趴！「天竺鼠車車」萌翻新竹市　10／26萬聖大遊行搞怪登場

說好不洗泰國浴　她翻到男友相簿「有小姐照片」抓包：兄弟還護航

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

坂口健太郎.李泳知聊天超混亂XD　開撩「已經是朋友」全場心動惹

萬聖節扮成小紅帽＆大野狼　鋒利爪子＋大肚子神還原！

潭美颱風進逼「海峽有強風」　鄭明典示警：正往東部接近

演唱會秒殺釀「黃牛票慘案」！文化部長李遠：越來越討厭周杰倫

台鐵EMU3000「座椅難坐、要跪著插電」惹怨　交長：已要求改善

今「霜降」降溫雨增　氣象署曬圖笑翻網友：想吃壽喜燒

Netflix「1年只買4部台劇」金鐘多部沒上架！文化部爭取百億急救

養雞協會喊「班班吃雞蛋」　農業部打回票：產業應自主調節

交往多久「可說存款有多少」網吵翻！苦主曝1狀況：一定要知道

台鐵便當賣破7億僅獲利1億「賺太少」　董座：擬推縣市特定款

最萌萬聖趴！「天竺鼠車車」萌翻新竹市　10／26萬聖大遊行搞怪登場

說好不洗泰國浴　她翻到男友相簿「有小姐照片」抓包：兄弟還護航

《不夠善良的我們》別把自己搞得像陌生人　找到想要的生活模樣

PLG最神秘鋼鐵人年度口號公布　Revive新星燎原預告復興高雄籃球

陸大爺搭地鐵動手「強行要孕婦讓座」　乘客：制止他還被嗆

台股收跌200點　台積電跌15元至1060

潭美颱風進逼「海峽有強風」　鄭明典示警：正往東部接近

演唱會秒殺釀「黃牛票慘案」！文化部長李遠：越來越討厭周杰倫

恐怖SPA池吸入男童手臂！溺水8分鐘致腦損　二審判賠611萬

外媒傳台積電接到華為訂單　郭智輝：台廠要遵守規範

周杰倫黃牛大軍出現「6880→4.5萬」！最低票價竟賣貴10倍　網怒檢舉

阿北開車精神不濟！自撞人行道90度側翻　車殼噴飛瞬間畫面曝

生活熱門新聞

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

萬聖節扮金童玉女廟裡拍照　1字惹議

今「霜降」越晚雨越大　潭美輻合季風2縣市大雨

蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

店還沒開幕！林口出現「超肥公嬤陣法」擠成一團

歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

周杰倫演唱會開搶　立委：可預料慘況

今「霜降」！　命理師點名：7生肖大紅大紫、運勢最強

3星座「財運大爆發」

麥當勞「恐怖人潮」搶排獵人盲卡包！外送員嚇壞

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

串燒4串420元　台南經發局查核結果出爐

更多熱門

相關新聞

台鐵年底再招722人　明年收入拚200億元、準點率97.5%

台鐵年底再招722人　明年收入拚200億元、準點率97.5%

立法院交通委員會今安排「台鐵如何精進服務品質、落實轉型治理、加速資產活化、強化文資保存及提升鐵道美學與功能」專題報告，台鐵公司指出，今年底辦理第2批從業人員招募，預計招募正取722人，明年旅運目標，客運人數為2.45億人、客貨運收入達196.18億元，準點率為97.5%。

台中馬路出現大量「鋼琴白鍵」？警解答

台中馬路出現大量「鋼琴白鍵」？警解答

基隆站百年雕花雨棚險被拆除　台鐵承諾原地保留修復

基隆站百年雕花雨棚險被拆除　台鐵承諾原地保留修復

美日大規模聯合軍演「利劍」明登場

美日大規模聯合軍演「利劍」明登場

風況不佳！日男飛行傘「起飛10秒」墜落命危

風況不佳！日男飛行傘「起飛10秒」墜落命危

關鍵字：

台鐵便當營收限定款日本

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

還有機會！周杰倫大巨蛋秒殺　釋票時間曝光

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

周杰倫演唱會一開賣就卡住！　「驚現403畫面」網曝原因

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

又是未成年偷開車　新竹17歲男撞斑馬線母女3人

北市19歲女11F墜落　搶命2小時宣告不治

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面