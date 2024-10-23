台鐵便當賣破7億僅獲利1億「賺太少」　董座：擬推縣市特定款

▲立委建議參考日本作法，台鐵應推出各縣市限定特色便當，台鐵公司董事長杜微允諾考慮。（圖／記者賴文萱攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵便當去年銷售逼近900萬個，營收破7億元，淨利約1.2億餘元。立委蔡其昌認為，台鐵公司明年持續虧損87億元，賺錢項目例如便當，賺太少，應發揮更多創意增加營收。立委林俊憲建議參考日本車站作法，每個縣市推出特色便當，台鐵董事長杜微允諾納入考慮，將鐵路便當節的熱銷款作為長銷款便當。

立法院交通委員會安排交通部長陳世凱及台鐵公司進行「台鐵如何精進服務品質、落實轉型治理、加速資產活化、強化文資保存及提升鐵道美學與功能」專題報告，不少立委關心台鐵公司化之後的營收與後續營收情形。

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林俊憲指出，台鐵去年賣了快900萬個便當，總營收達到7.12億餘元，淨利則約1.26億元，純利率約17%，而今年1月到9月，便當銷售數達到692萬7344個，營收額達5億9277餘元，很不容易，可以說是全台最大便當店。

▲台鐵公司2020年至今年9月便當營收、獲利情形。（圖／立委林俊憲提供）

林俊憲認為，便當既然是台鐵最大特色之一，應更加活化推廣，他建議可參考日本的經驗，在各車站開發特色鐵路便當，例如東京站、宮島口站、松坂站、西明石站、仙台站、新潟站等大車站都有特色的限定販售便當。

林俊憲提到，台鐵公司每年舉辦鐵路便當節，各縣市都有參與，例如台南虱目魚西京燒便當、新竹照燒槓丸鐵道便當、花蓮洄瀾鹹豬肉便當、台東鬼頭刀便當等，台鐵公司應開發地區限定便當，可優先以台南試辦，增加收入。

立委蔡其昌說，台鐵今年公司化了，預期淨利虧損74億元，明年持續虧損87億元，台鐵資產總額超過8千億元，但資產活化收入僅150億元，盡速將資產活化並利用，

▲立委建議參考日本做法，台鐵應推出縣市限定款的特色便當。（圖／立委林俊憲提供）

蔡其昌說，台鐵便當去年收入7億多元，但只賺1億多元、利潤17%而已，賺太少，跟餐飲同業相比，利潤有精進的空間，營收7億是不錯，但管銷費用可能比較高，可以檢討並考發揮更多創意來增加營收。

陳世凱表示，已結合台南建城400活動，推出特色便當。杜微受訪時表示，鐵路便當節暢銷特色便當研議轉為長銷型便當，例如小卷便當、鹹豬肉便當，縣市限定款便當也會考慮。

目前台鐵長銷型便當價格從60元至120元不等，杜微表示，不會因物價調整而漲價，台鐵會從菜色調整或其他方式去調整，價格沒有要改變，60元便當較少是因為考量旅客整體需求。