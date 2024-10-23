　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵年底再招722人　明年收入拚200億元、準點率97.5%

▲▼豪雨狂灌導致台鐵路線淹水、路基流失，列車延誤，台鐵徹夜搶修。（圖／台鐵提供）

▲台鐵公司訂定明年旅運目標，客運人數為2.45億人、客貨運收入達196.18億元。（圖／台鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

立法院交通委員會今安排「台鐵如何精進服務品質、落實轉型治理、加速資產活化、強化文資保存及提升鐵道美學與功能」專題報告，台鐵公司指出，今年底辦理第2批從業人員招募，預計招募正取722人，明年旅運目標，客運人數為2.45億人、客貨運收入達196.18億元，準點率為97.5%。

台鐵統計截至今9月，每日平均達64.2萬人次，較去年同期增加10.15%；每日平均客運收入4739萬元，增加5.62%。1月至9月累計客運人數達1.76億人次，增幅1700 萬人次，客運收入達129.85億元，增加7.36億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵報告指出，今年度列車準點率目標為97%，至9月止列車準點率未達預期目標，主要原因是受上半年度花東地區震災、風災致路線中斷等影響，扣除天災等不可抗力因素後，列車準點率為97.13%，仍需繼續努力。

針對未來工作重點及目標，台鐵表示，明年準點率為97.5％；購置全功能自動驗票閘門，建置站由現行69個車站增至121個車站，通道數由391道增至700道，優化全線863座電子票證驗票機，並更新全線列車暨站務資訊顯示系統TIDS（219站）。

台鐵預估明年旅運目標，客運人數為2.45億人、每日平均67萬人、客運收入189.72億元、貨運收入6.46 億元。人力部分，將辦理第2批從業人員招募，預計今年底招募正取722人，包含從業人員資格司機100人，備取972人。

台鐵提到，未來將導入數位化管理系統，包含智慧鐵道雲平台及資產管理系統，預計2026年第1階段上線。今年至明年優先推動10處車站及周邊地開發案，如高雄車站、鳳山車站、七堵車站、台中車站等，提升收益。

台鐵統計至今年10月止，共有99處文化資產，經政府機關認養8處、代管5處、無償提供使用3處、有租約者22處、公務使用61處，另成立「美學設計諮詢審議小組」，目前已完成新竹、嘉義、鶯歌等車站的微改造工程。

ET快訊
獸父侵犯兒子女友！　噁喊「爸爸知道妳想要」下場曝
全新iPhone 16 Pro「跪求換周董4張票」　粉絲吐血
《獵人》聯名開賣　麥當勞排隊人潮曝！
快訊／國民黨副主委被控性騷！　現身掩面落淚
立委曝「12點將發生演藝圈慘況」：一定四處哀鴻遍野
17歲少年開車撞飛母女3人！　1歲嬰飛出畫面曝
潭美環流掃台「降雨熱區曝」　專家示警：風力驚人
店還沒開幕！　林口出現「超肥公嬤陣法」擠成一團

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

潭美颱風共伴效應明顯！最強降雨時間曝　北東連3天「紅到發紫」

麥當勞「恐怖人潮」搶排獵人盲卡包！外送員嚇壞：該轉單？

4大學短報缺額　教育部禁以「吳寶春條款」招專業人士入學

癌症研究重大突破！　成大肺癌團隊解開IL6路徑之謎刊頂尖期刊

富貴基因藏在DNA裡！「3星座」天生富貴命直覺強、偏財運旺　根本吸金機器

他全新iPhone 16 Pro「換周董4張票」　粉絲一看吐血：換不到

高中生曝「班上有打X群」　1態度她超衝擊：以破處為榮？

立委曝「12點將發生演藝圈慘況」！周杰倫演唱會代購價喊到6萬

捐血208次！馬英九「1句話」讓女兒流淚　結果被周美青罵了

台鐵年底再招722人　明年收入拚200億元、準點率97.5%

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

坂口健太郎.李泳知聊天超混亂XD　開撩「已經是朋友」全場心動惹

張鈞甯帶資進組「把子弟兵放進去」　新作對打導演男友：大家一起好！

潭美颱風共伴效應明顯！最強降雨時間曝　北東連3天「紅到發紫」

麥當勞「恐怖人潮」搶排獵人盲卡包！外送員嚇壞：該轉單？

4大學短報缺額　教育部禁以「吳寶春條款」招專業人士入學

癌症研究重大突破！　成大肺癌團隊解開IL6路徑之謎刊頂尖期刊

富貴基因藏在DNA裡！「3星座」天生富貴命直覺強、偏財運旺　根本吸金機器

他全新iPhone 16 Pro「換周董4張票」　粉絲一看吐血：換不到

高中生曝「班上有打X群」　1態度她超衝擊：以破處為榮？

立委曝「12點將發生演藝圈慘況」！周杰倫演唱會代購價喊到6萬

捐血208次！馬英九「1句話」讓女兒流淚　結果被周美青罵了

台鐵年底再招722人　明年收入拚200億元、準點率97.5%

傳授火場逃生術　南消一大前往新泰國小進行宣導

公寓傳怪味！警破門發現「女木乃伊乾屍」　死亡至少7個月以上

百貨萬聖節活動周末齊登場　有吃有玩還有滿額回饋

潭美颱風共伴效應明顯！最強降雨時間曝　北東連3天「紅到發紫」

特斯拉Cybertruck真的防彈？　AV男優實測「開第一槍」秒飆髒話

中華職棒35年總冠軍賽23日台南棒球場舉行　請用路人提早改道

《猛毒》陳太太是台灣移民後代　本業藥劑師斜槓變演員

陳昭姿力挺代孕合法　怒轟反對者「被害妄想症、心理變態」

七六人開幕戰噩耗！　三巨頭缺二確定恩比德、喬治不能打

文華東方Buffet明年1月漲價　吃一餐最貴要3380元

北美浣熊蹲馬桶「埋頭撈水」　毛掌沾濕...秒往爸身上擦XD

生活熱門新聞

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

今「霜降」越晚雨越大　潭美輻合季風2縣市大雨

蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

萬聖節扮金童玉女廟裡拍照　1字惹議

店還沒開幕！林口出現「超肥公嬤陣法」擠成一團

3星座「財運大爆發」

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

串燒4串420元　台南經發局查核結果出爐

威力彩上看5.8億元！　身分證「4尾數」偏財運驚人

高雄30日7區停水11hrs　9.9萬戶受影響

更多熱門

相關新聞

基隆站百年雕花雨棚險被拆除　台鐵承諾原地保留修復

基隆站百年雕花雨棚險被拆除　台鐵承諾原地保留修復

台鐵原基隆車站有百年歷史的雕花雨棚，因年久失修，屋頂部分鏽蝕有脫落危險疑慮，台鐵原本預計17日拆除屋頂鐵皮，卻遭地方文史工作者抗議，台鐵公司今宣布，尊重基隆車站歷史脈絡與軌跡，雕花棚架將予原地保留。

桃鐵地下化「增設鳳鳴臨時站」　11月底啟用

桃鐵地下化「增設鳳鳴臨時站」　11月底啟用

台鐵新進基層調薪　最新薪資出爐「月領3.6萬到4.3萬起」

台鐵新進基層調薪　最新薪資出爐「月領3.6萬到4.3萬起」

台鐵新進員工調薪3千有譜了　陳世凱：行政院即將核定

台鐵新進員工調薪3千有譜了　陳世凱：行政院即將核定

空中鳳城二度招商決標「延12/20」　開幕日面臨展延

空中鳳城二度招商決標「延12/20」　開幕日面臨展延

關鍵字：

台鐵旅運準點率人力招考

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

北市19歲女11F墜落　搶命2小時宣告不治

重度脂肪肝沒了！她「靠1運動」瘦20KG　還不用吃藥

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面