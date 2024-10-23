台鐵年底再招722人　明年收入拚200億元、準點率97.5%

▲台鐵公司訂定明年旅運目標，客運人數為2.45億人、客貨運收入達196.18億元。（圖／台鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

立法院交通委員會今安排「台鐵如何精進服務品質、落實轉型治理、加速資產活化、強化文資保存及提升鐵道美學與功能」專題報告，台鐵公司指出，今年底辦理第2批從業人員招募，預計招募正取722人，明年旅運目標，客運人數為2.45億人、客貨運收入達196.18億元，準點率為97.5%。

台鐵統計截至今9月，每日平均達64.2萬人次，較去年同期增加10.15%；每日平均客運收入4739萬元，增加5.62%。1月至9月累計客運人數達1.76億人次，增幅1700 萬人次，客運收入達129.85億元，增加7.36億元。

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台鐵報告指出，今年度列車準點率目標為97%，至9月止列車準點率未達預期目標，主要原因是受上半年度花東地區震災、風災致路線中斷等影響，扣除天災等不可抗力因素後，列車準點率為97.13%，仍需繼續努力。

針對未來工作重點及目標，台鐵表示，明年準點率為97.5％；購置全功能自動驗票閘門，建置站由現行69個車站增至121個車站，通道數由391道增至700道，優化全線863座電子票證驗票機，並更新全線列車暨站務資訊顯示系統TIDS（219站）。

台鐵預估明年旅運目標，客運人數為2.45億人、每日平均67萬人、客運收入189.72億元、貨運收入6.46 億元。人力部分，將辦理第2批從業人員招募，預計今年底招募正取722人，包含從業人員資格司機100人，備取972人。

台鐵提到，未來將導入數位化管理系統，包含智慧鐵道雲平台及資產管理系統，預計2026年第1階段上線。今年至明年優先推動10處車站及周邊地開發案，如高雄車站、鳳山車站、七堵車站、台中車站等，提升收益。

台鐵統計至今年10月止，共有99處文化資產，經政府機關認養8處、代管5處、無償提供使用3處、有租約者22處、公務使用61處，另成立「美學設計諮詢審議小組」，目前已完成新竹、嘉義、鶯歌等車站的微改造工程。