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國家講座主持人「台大包辦5名」　校長陳文章二度獲獎

▲▼招聯會召集人、台大校長陳文章表示，招聯會不同意校方這樣做法，也不容許短報名額事件發生。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章第二度獲得國家講座主持人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（23日）公布8位國家講座主持人、17位學術獎得主，分別核給3年合計600萬元獎助經費及獎金90萬元。在8位國家講座得主中，共有5位來自台大，其中台大校長陳文章是第二次獲獎，也是今年4位終生榮譽國家講座主持人之一，預計明年3月邀請總統及行政院長擔任頒獎人。

教育部為了鼓勵學術發展及獎勵產學實務研發合作，提高教學與研究水準，並促進大學發展特色與鏈結產業，特別設置國家講座及學術獎。經教育部部學術審議會第6屆第2次全體委員會議審議通過，第28屆國家講座主持人共有8位獲獎，第68屆學術獎則有17位獲獎。

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根據教育部資料，8位國家講座主持人得主，台灣大學共5位，包括李怡庭教授、陳聖賢教授、林麗瓊教授、楊志新教授、陳文章教授；陽明交通大學則有2位，包括賴明治教授、黃金維教授，以及成功大學蔡明祺教授。其中李怡庭、賴明治、楊志新、台大校長陳文章等4人是第二次獲獎，為終生榮譽國家講座主持人。

此外，17位第68屆學術獎得主如下：
中央大學：李孝悌教授
台灣大學：張小虹教授、鄭守夏教授、陳俊顯教授
中央研究院：齊莉莎研究員、許育進研究員、陳明郎研究員、李景輝研究員、余家富研究員、謝清河研究員
國立清華大學：銀慶剛教授、何榮銘教授、葉均蔚教授
國家衛生研究院：譚澤華研究員、謝興邦研究員
成功大學：楊瑞珍教授
陽明交通大學：曾新穆教授

教育部表示，「國家講座主持人獎」是教育部最高學術暨教學獎項，累計遴選出169位國家講座主持人，除由任教學校配合提供相關資源外，教育部亦提供每位主持人3年獎助經費，由獲獎人開設跨校選修課程、辦理全國巡迴講座，宣揚其研究及教學成果，以促進國內學術成果交流；

至於「學術獎」部分，教育部表示，這是我國歷史最悠久的學術獎項，目的在獎勵學術研究具傑出貢獻，累計迄今計504人獲獎。教育部並透過高教創新電子影音，邀請歷屆獲獎人分享學術研究歷程與故事，以鼓勵後進瞭解及致力於台灣學術研究及發展。

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