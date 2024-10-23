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4大學短報缺額　教育部禁以「吳寶春條款」招專業人士入學

▲▼文化大學,文大,校產爭議,校園,高教,私校,學雜費。（圖／記者李毓康攝）

▲文化大學等4校短報缺額，教育部禁以「吳寶春條款」招專業人士入學。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

文化、佛光、真理、大葉等4校的名額未確實回流，教育部以重大疏失為由，禁止4校以俗稱「吳寶春條款」的同等學力標準第7條，招收專業領域優秀者入學。

中國文化大學（台北）先前被爆料未確實回流名額，經教育部追查後，發現佛光大學（宜蘭）、真理大學（新北）、大葉大學（彰化）有同樣情形。教育部開罰4校校長各新台幣40萬元到60萬元，並扣減114學年度的招生名額共1405個。

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除此之外，4校近日欲以「吳寶春條款」招收專業領域具卓越表現的社會人士入學，卻被教育部打回票。

這項條款是在民國102年時，知名的麵包師傅吳寶春因無大學學歷，申請國內EMBA（管理學院碩士在職專班）受阻，引起社會廣泛討論。教育部隨後修正「入學大學同等學力認定標準」第7條，放寬在專業領域具卓越成就者，可經學校審議通過後報考碩博班。

教育部今天以文字回應，大學要辦理上述條款，須經教育部審核，依規定近3年有重大招生疏失的學校不能申請。

教育部表示，文化、大葉、佛光大學本來獲核准辦理同等學力第7條入學，但因後續爆發未確實回流名額的重大缺失，造成外界對學校整體招生作業的公正性存有疑義經糾正在案，因此不能辦理。真理大學則沒有申請。

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