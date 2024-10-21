學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

▲台灣學生聯合會在教育部前舉行生理用品記者會 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部去年3月宣布投入經費補助各級學校免費生理用品，消弭弱勢學生的「月經貧窮」，台灣學生聯合會今到教育部舉行記者會指出，因大學必須自籌經費支應，學校為了防止學生濫拿，領取程序繁瑣又不透明，以東吳大學為例，整學期只發出40片，呼籲教育部提供大學補助經費，並訂定發放指引，讓弱勢學生和有急需使用者更方便取得。

台學聯學權委委員蕭正傑表示，根據統計台灣女性一生花在生理用品的費用約10萬元，為幫助經濟弱勢學生消弭月經貧窮，教育部去年發函各大學要求各校編列經費提供免費衛生用品，但各校的領取程序相當繁瑣，影響學生領取意願，其成效遠不如學生會與廠商合作，在定點設置生理用品共享盒。

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政大學生會副會長許瑞兒指出，免費生理用品的供應對象主要為經濟弱勢學生，以及在公共場合突然有急需者，但學校為了防止學生濫拿，不但領取程序繁瑣，也沒有公開可以領取的地點，既然要提供生理用品，應該讓有需求的學生都可以方便、安心取得。文化大學學生會理事長王品茵則呼籲，教育部主動編列經費並提供各校發放指引。

台學聯提出三大訴求，呼籲教育部提供各校補助，讓學校不會因經費調度困難影響實施成效，至於補助經費可用「各校學生總人數*生理女性比例*使用率高的生理用品平均市價」公式去估算；並建議教育部通盤調查各校施行現況，訂定發放與領取指引，確保各校都能提供生理用品的友善領取空間。