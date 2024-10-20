女友將臨盆...年薪300萬台大碩士悶壞了　找小蘿莉上摩鐵下場曝

▲一名年薪300萬的台大碩士在女友懷孕期間，上網找正妹援交。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名年薪高達300萬的林姓台大碩士，在女友懷孕期間因為太無聊，竟上「甜心包養網」解悶，找了一位17歲的正妹小莉（化名）到摩鐵「滾床單」，不料事後東窗事發，林男也被依法移送、起訴，法院審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例判處他徒刑3月，得易科罰金，緩刑3年，另需支付公庫12萬元。

判決指出，林姓台大碩士是透過交友軟體「甜心包養網」結識陳姓仲介，後來陳男幫林男介紹17歲的小莉，林男對小莉「青春的肉體」十分滿意，於是約定以1萬2000元「成交」，兩人也一起到高鐵附近的摩鐵 「連結」。

事後陳姓仲介的集團被警方查獲，循線發現陳男竟仲介未成年的小莉從事性交易，於是也將小莉的「客人」林男約談到案，林男一開始還否認，但檢、警仍依相關事證，將林男移送、起訴。

法院審理時，林男終於坦承有和小莉從事性交易，但仍辯稱是因為女友懷孕中，臨盆在即，他實在「悶壞了」才上包養網找刺激，已經知道後悔。

法官審酌林男無前科，參以其犯罪動機、目的、手段、犯罪次數，性交易對象為1人及其因一時失慮等因素，依違反兒童及少年性剝削防制條例的與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交行為罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑3年，並應向公庫支付12萬元，及參加法治教育1場次，緩刑期間付保護管束。