國民黨1124全代會主視覺曝！主持群有彩蛋　設22攤位舉辦園遊會

▲國民黨11月24日將舉辦全國代表大會暨130週年黨慶。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

今年的國民黨全國代表大會配合國民黨130周年黨慶，將在11月24日舉辦，地點選在桃園國際會展中心，國民黨今（23日）更特別召開記者會公布主題、主視覺與活動內容，在首次結合黨慶與全代會共同舉辦下，預告將以年輕化、國際化為出發點，還會以嘉年華會方式來辦理。

國民黨發言人楊智伃介紹，這次130週年黨慶是以「中華民國」的元素來設計，顏色包含青天、白日、滿地紅，再加入代表活力的黃色調，希望在傳統中華民國元素下，還能有創新、青年與活力的感覺；而主視覺以「台灣」意象為主，希望台灣國民一起努力共創陽光台灣，因此以手牽手的台灣圖形，來代表攜手的概念。

桃園市議員凌濤接續指出，這次黨慶主持群，希望是迎接未來以及中央和地方一起努力的概念，讓陽光照進台灣，因此主持群分為地方議員組、中央立委組、年輕組還有國際英文組。議員主持組由他跟台北市議員柳采葳主持，立委組為陳菁徽與洪孟楷，青年組主持代表楊智伃、副發言人鄧凱勛，更有彩蛋，也就是國際英文組主持人嘉義縣婦女會理事長吳亮儀。

國民黨文傳會主委李彥秀補充說明，11月24日在桃園會展中心舉辦，並著重黨慶部分，盼藉國民黨130年的黨史，希望能榮耀黨員，並特別重視資深黨員代表；會議流程上，將響應永續觀念，將是以無紙張會議，縮短會議時間，來慶祝130週年的國民黨慶。

李彥秀說，今年全代會也參考美國民主黨與共和黨兩黨全代會特色，除首邀外國使館人員與外媒參與，還採嘉年華方式慶祝130周年黨慶，當天至少設22個各縣市特色產品攤位，文傳與KMT Studio也會販售文創商品。

另外，為配合全代會舉辦，李彥秀表示，11月5日與10日也將先舉辦兩場青年座談，邀中正大學與暨南大學歷史系教授講述國民黨黨史，盼鑑往知來，讓年輕人更多參與，開創更多好的未來。