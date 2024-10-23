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「要出草了！」總預算堅決不讓　國民黨明號召兩千原民上街抗議

▲▼立法院院會，民進黨團抗議藍白黨團擱置總預算審查「只搞政爭。不顧民生」。（圖／記者李毓康攝）

▲明年度中央政府總預算在立法院藍白聯手封殺下持續卡關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度中央政府總預算在立法院已卡關將近一個月，立法院長韓國瑜明（24日）將三度召集朝野協商，針對原住民禁伐補償金額未依修法足額編列，泛藍原住民立委召上千名原民赴立法院抗議，國民黨台北市黨部也發出緊急動員令，預計號召共兩千人。國民黨立委黃仁表示，原住民禁伐補償條例修正案已經3讀通過，行政院卻不尊重立院決議，「原住民要出草了！」

黃仁與藍委鄭天財、盧縣一、林倩綺，以及無黨籍立委高金素梅等人，24日號召原住民赴立法院聲援。

黃仁今日受訪指出，排山倒海全國原住民憤怒，退無可退，泛藍立委在立法院都表達意見，無論是對行政院長卓榮泰，還是原民會主委曾智勇，皆表達禁伐補償不是補助，是政府限制原住民種植私人土地才該補償，也三讀通過了，結果該補助卻不補助，才引起全國原住民不滿，因此在各地自發性表達訴求。

黃仁強調，配合立法院朝野協商時間，國民黨立法院黨團號召藍鷹翱翔。24日下午於青島東路、中山南路口集合，下午2點至5點，1點即可進場。黃仁說，號召夥伴一同參加，讓民進黨違法亂憲公諸於世，出席團體可穿著各單位背心，攜帶旗幟，並自製標語，讓陽光照耀在立法院。

泛藍原住民立委將號召上千名原民赴立法院聲援，國民黨台北市黨部也發出緊急動員令，要在24日下午齊聚立院外抗議，地點在青島東路與中山南路口，動員訊息強調這是「配合韓院長朝野協商時間，國民黨立法院黨團號召藍鷹翱翔VS青鳥亂飛｣，要讓「讓民進黨違法亂憲公諸於世、讓陽光照耀在立法院。｣估計動員人數將達兩千人以上，這是繼國會改革修法後，國民黨再度動員支持者與民進黨在街頭直球對決。

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