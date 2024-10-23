嘆大學電動車總「刁車」　王鴻薇爆1間學校竟不到2個充電設備

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對大專院校電動車充電設備不足，立委王鴻薇今（23日）召開記者會時指出，為推動電車友善空間，根據教育部統計資料，全國148所大專院校，電動車停車格僅有217格，等於一間學校平均不到兩個充電設備，甚至也曾有發生校園內動彈不得的狀況，呼籲教育部應比照中央法規訂立相關辦法，要求一定比例充電設備，以友善電車使用族群權益。

王鴻薇表示，目前各大專院校登記校內停車的電動車，登記總數約1367台，但是例如政治大學有1120個停車格卻連一個充電設備都沒有，其他像是陽明交通大學、師範大學等有登記電動車停車的校園，都沒有充電設備，如果考量到還有校外停車問題，充電設備可以說是僧多粥少，也對於電車使用者相當不友善，許多教授、同學都向辦公室陳情，這樣的需求不該被忽視。

▲針對大專院校電動車充電設備不足，王鴻薇今召開記者會呼籲教育部比照中央規範。（圖／王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇建議，事實上中央針對公共停車場也訂有電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法，其中明文規定，公有路外停車場應該設置百分之二以上充電設施，民營路外公共停車場設置百分之一以上，教育部應該比照辦理，制訂一定比例，優先要求國立大專院校比照辦理。

王鴻薇直言，運具電動化及無碳化目前仍是國內主要政策之一，昨天台中市長盧秀燕也宣示，將優於上述的中央相關規定，為營造友善充電環境，自今年起逐年以每場停車場增加1%充電槍設置比例增設，未來目標將以每場10%以上比例廣設充電槍，優於中央制定設置比例，各部會也都應配合中央政策目標，向台中市看齊，提升國人充電便利性。



王鴻薇強調，自己過去針對電動車友善空間相當關注，擔任市議員時就曾要求台北市應該全面採行差別費率實施，避免佔用發生，要求當時北市府電動車充電輔導團隊鎖緊螺絲，至今也持續推動增設電動車停車格友善環境，「這次為校園使用者發聲，真的希望不要再有教授、同學刁車在路上了！」

