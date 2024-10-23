總預算藍號召原民上街喊「要出草」　吳思瑤：別成政客的犧牲品

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

總預算案持續卡關，朝野為禁伐補償仍僵持不下，立法院長韓國瑜24日將第三度召集黨團協商。藍營號召原住民赴立法院聲援，國民黨立委黃仁更表示，行政院卻不尊重立院決議，「原住民要出草了！」民進黨團幹事長吳思瑤則說，希望原住民朋友們大家不要成為政客操作對立的犧牲品，在野想要審預算，就到委員會，而不是操作對立。

泛藍原住民立委將號召上千名原民赴立法院聲援，國民黨台北市黨部也發出緊急動員令，要在24日下午齊聚立院外抗議，地點在青島東路與中山南路口，動員訊息強調這是「配合韓院長朝野協商時間，國民黨立法院黨團號召藍鷹翱翔VS青鳥亂飛｣，要讓「讓民進黨違法亂憲公諸於世、讓陽光照耀在立法院｣，估計動員人數將達兩千人以上。

吳思瑤說，希望原住民不要成為犧牲品，總預算有3兆，為了26億禁伐補償擋全民預算，並不符比例原則，要審預算要交付審查，送進委員會，關心原民的立委可以指教，而不是拿26億擋3兆，呼籲原住民朋友不要讓政客操作對立，更不希望他們成為政治鬥爭的犧牲品。

吳思瑤喊話，不要拿包圍立院，利用原住民來對預算施壓，預算應該付委審查，請到委員會協商。