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電子書借閱分潤慘低「出版社1本只拿9元」　文化部長：我也是受害者

▲▼文化部今日舉行教育及文化委員會，邀請文化部部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲立委柯志恩在立法院教育文化委員會針對出版寒冬情況提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

出版業何時走出寒冬？文化部近年針對出版業提出多面向政策提升，不過立委柯志恩今（23）日質詢提到，電子書借閱分潤太低，計次借閱每年雖有400萬人次，但每一本書出版社只得到9元，換算下來，一家出版社平均一年只拿到3萬6千元；她也詢問出過100多本書的文化部長李遠，「這樣叫出版社怎麼活？」李遠聽了表示，「我也是受害者。」

▲▼文化部今日舉行教育及文化委員會，邀請文化部部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

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▲柯志恩提到，政府在出版外銷上，並無任何顯著幫忙。（圖／記者林育綾攝）

立法院教育及文化委員會邀請文化部部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。其中立委柯志恩針對出版業情況提到，政府在出版外銷上，從2019年的34億，到2022年33億，最多只能說「持平」，代表政府在出版外銷並無任何顯著幫忙，反觀韓國不論是書籍、IP授權，都是傾全國之力。

此外，雖然鼓勵出版電子化，但柯志恩說，在「電子書計次借閱」政策上有問題，尤其分潤實在慘低，以每年400萬人次借閱來說，每一本書出版社只拿到9元，版權撥付出去約3600萬，但全台出版社約4千到5千家，算8成約1千家加入計次，平均一家只分到3萬6000元。

▼電子書計次借閱，一家出版社一年只分到3萬6千元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部今日舉行教育及文化委員會，邀請文化部部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

柯志恩表示，李遠自己也是出了上百本書的作家，一家出版社才拿到3萬6千元，這叫人怎麼活下去，「難道這就是健全的出版生態？」儘管出版社不斷大聲疾呼「價格太低」會影響參與率，但文化部仍然不為所動。李遠聽了表示「我也是受害者」，並進一步表示「會再跟人文司研議」。

立委陳培瑜也說，「電子書計次借閱」調整為「無上限」後，讓更多人認為「不用花錢買書」，但目前看來對出版業整體來說，是有害大於有利。李遠表示，這項政策確實需要檢討，文化部會再提出檢討報告。

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