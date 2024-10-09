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文化幣「金馬套餐」看1部電影就賺100！秋冬國片大補帖一次看

▲▼文化部推秋冬國片大補帖，文化幣加碼「金馬套餐」看國片就賺點數！（圖／文化部提供）

▲文化部推秋冬國片大補帖，文化幣加碼「金馬套餐」看國片就賺點數！（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

為響應一年一度金馬熱潮，加上年底前一波國片上檔，文化部今（9）日推出秋冬國片大補帖，文化幣加碼「金馬套餐」優惠，只要用文化幣看一部國片消費滿200點，就直接回饋100點；揪伴看消費滿350點，再賺100點，還能抽限量「金馬福袋」！

根據文化部統計，113年度文化幣自1月20日發放至今，領取人數達122萬人，領取率突破8成，使用金額逾11.7億元。在國片消費情形，抵用金額逾6500萬元；配合暑假檔期推出的「國片馬拉松」2個月期間，吸引超過8.5萬人次進戲院看國片，使用超過2880萬元。

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而秋冬10月到12月期間，文化幣再加碼推出「金馬套餐」優惠，共推出2個主餐、1項驚喜：

主餐1「單片回饋100點」，只要使用文化幣看國片，單片消費滿200 點，即可現賺回饋100點。

主餐2「結伴看國片」，只要其中1人使用文化幣當次消費滿350點，可再額外獲得回饋100點。好康的是主餐1和2可以合併使用，也就是如果同學相揪一起去看電影，其中1個人使用文化幣消費總計350元以上，就可以獲得200點回饋。

▲▼文化部推秋冬國片大補帖，文化幣加碼「金馬套餐」看國片就賺點數！（圖／文化部提供）

▲文化幣加碼「金馬套餐」看國片就賺點數！（圖／文化部提供）

驚喜則是金馬執委會特別為了「金馬套餐」，提供10個「金馬福袋」，內容包含近期一推出就造成網路搶收的「會唱歌的金馬造型悠遊卡」等聯名商品，只要使用文化幣看任一部秋冬上映的國片，都可以參加抽獎。

▼「金馬福袋」內容包括近期網路搶收的「會唱歌的金馬造型悠遊卡」等聯名商品。（圖／文化部提供）

▲▼文化部推秋冬國片大補帖，文化幣加碼「金馬套餐」看國片就賺點數！（圖／文化部提供）

▲▼文化部推秋冬國片大補帖，文化幣加碼「金馬套餐」看國片就賺點數！（圖／文化部提供）

▲「金馬福袋」抽獎辦法，點圖可放大。（圖／文化部提供）

文化部長李遠昨晚也特地出席《小雁與吳愛麗》首映會，李遠觀後在臉書分享，許多人都超越了他們的過去，不論是編導演和剪接、攝影、聲音、美術等，簡單的故事，卻用了豐富的結構、形式，充滿了意象和暗喻，強烈的愛恨交織情緒將引領觀眾重新思考自己和家人的關係。「這一部兼具藝術和商業的國片，果然是給了今年金馬奬來臨的秋冬季節，即將展開一連串精彩國片的起手式」。

▲▼文化部推秋冬國片大補帖，文化幣加碼「金馬套餐」看國片就賺點數！（圖／文化部提供）

▲文化部長李遠鼓勵大家走進戲院看國片。（圖／文化部提供）

其他即將上映的國片，還包括黃熙執導、張艾嘉主演、金獎團隊共同打造的《女兒的女兒》，探討母女、人工生殖等生命課題，除了榮獲多倫多影展獲評審團特別提及獎，更是台灣睽違20年首度入圍東京國際影展主競賽單元的國片，亦入圍金馬獎最佳女主角等5項獎項。

而雙導演王品文、彭紫惠執導的《春行》，寧靜優雅且深刻地描述過去與現在、生與死的二元性，入圍金馬獎最佳男主角及最佳新導演等2項大獎，並已獲得第71屆西班牙聖賽巴斯提安影展最佳導演銀貝殼獎。

▼10月～12月國片片單一次看。點圖可放大。（圖／文化部提供）

▲▼文化部推秋冬國片大補帖，文化幣加碼「金馬套餐」看國片就賺點數！（圖／文化部提供）
 
除了「金馬套餐」活動，文化部也將攜手影視業辦理「國片聯合行銷」。李遠說，這屆金馬獎報名718部，比去年增加166部，創下歷史新高。其中台灣277部、中國276部（前兩年分別是89部、125部）最多，更有14位非華人電影人獲得提名。

而入圍的44部影片中，台灣有26部，其中8部是國際合作，也顯示跨國合作已成為台灣電影製作未來趨勢。李遠鼓勵大家走進戲院看國片，因為唯有透過走進戲院，才能更加了解在金馬獎「入圍名單」之外的國片製作環境真實情況。

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