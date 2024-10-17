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唐美雲《孟婆客棧》首度戶外演出！嘉義庄頭劇場超強卡司免費看

▲▼文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將於10月19日前往嘉義市文化公園，從下午2點到晚上8點半，由「台灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團領軍，攜手6組傑出表演團隊、多組街頭藝人串聯演出。（圖／文化部提供）

▲唐美雲歌仔戲團領軍，攜手6組傑出表演團隊、多組街頭藝人串聯在嘉義戶外演出。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將於10月19日前往嘉義市文化公園，從下午2點到晚上8點半，由「台灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團領軍，攜手6組傑出表演團隊、多組街頭藝人串聯演出，其中將打造《孟婆客棧：世紀婚禮》在晚間6點半登場。

唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》曾獲得第57屆電視金鐘獎「戲劇類節目創新獎」，如今將打造星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》，首度在戶外公演。黃金陣容包括唐美雲、蔡振南、小咪、方馨、方宥心、許富凱，表演形式包括突出的武戲、歌舞場面。

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▲▼文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將於10月19日前往嘉義市文化公園，從下午2點到晚上8點半，由「台灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團領軍，攜手6組傑出表演團隊、多組街頭藝人串聯演出。（圖／文化部提供）

▲「五洲勝義閣掌中劇團」，帶來改編自鄉野故事的親子布袋戲作品《諸羅傳奇－媽祖虎爺降魔錄》。（圖／文化部提供）

而下午的寶島舞台節目，則由6組團隊聯合呈現，包括連續5年獲選為「嘉義縣傑出團隊」的「五洲勝義閣掌中劇團」，帶來改編自鄉野故事的親子布袋戲作品《諸羅傳奇－媽祖虎爺降魔錄》。

▲▼文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將於10月19日前往嘉義市文化公園，從下午2點到晚上8點半，由「台灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團領軍，攜手6組傑出表演團隊、多組街頭藝人串聯演出。（圖／文化部提供）

▲「刺點創作工坊」獻上以舞台劇幕後人員為主角的《苦魯人生》片段選粹。（圖／文化部提供）

還有致力發展原創中文音樂劇的「刺點創作工坊」，獻上以舞台劇幕後人員為主角的《苦魯人生》片段選粹。蟬聯19屆嘉義市傑出演藝團隊的「如婷舞蹈團」，以《舞蹈多寶盒》庄頭限定版展現在地扎根的豐厚能量。

▼如婷舞蹈團《舞蹈多寶盒》推出庄頭限定版。（圖／文化部提供）

▲▼文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將於10月19日前往嘉義市文化公園，從下午2點到晚上8點半，由「台灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團領軍，攜手6組傑出表演團隊、多組街頭藝人串聯演出。（圖／文化部提供）

嘉頌重奏團的子團嘉頌Combo團員多為千禧世代，從創新改編出發，讓觀眾在《秋級Fun鬆》庄頭限定版見識音樂的無限可能。

▼嘉頌重奏團的子團嘉頌Combo團員多為千禧世代，帶來《秋級Fun鬆》庄頭限定版。（圖／文化部提供）

▲▼文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將於10月19日前往嘉義市文化公園，從下午2點到晚上8點半，由「台灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團領軍，攜手6組傑出表演團隊、多組街頭藝人串聯演出。（圖／文化部提供）

「創造焦點」將首度於嘉義開箱戶外演出《小丑八怪》，為創下完售佳績的好評劇作，透過肢體喜劇與鄉親共創好玩又有趣的時光。

▼創造焦點《小丑八怪》融合雜耍、軟骨功、人體疊羅漢等技巧，以馬戲喜劇與現場觀眾互動。（圖／文化部提供）

▲▼文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將於10月19日前往嘉義市文化公園，從下午2點到晚上8點半，由「台灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團領軍，攜手6組傑出表演團隊、多組街頭藝人串聯演出。（圖／文化部提供）

來自武界部落布農族卓社群的伊斯昂原住民文化藝術團，以《歡舞慶豐收》分享敬天愛地、樂天知足的精神。

▲▼文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將於10月19日前往嘉義市文化公園，從下午2點到晚上8點半，由「台灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團領軍，攜手6組傑出表演團隊、多組街頭藝人串聯演出。（圖／文化部提供）

▲伊斯昂原住民文化藝術團，帶來《歡舞慶豐收》。（圖／文化部提供）

「庄頭劇場 藝日限定」文化平權巡演以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」4大方向為主軸，在庄頭市集規劃餐飲區和文創商品區，特邀當地獨具特色的文創品牌，並結合文化部推出的文化幣，鼓勵青年積極參與。

同時，也邀請街頭藝人森森不息街頭劇場、海Fun街頭馬戲帶來立方體、幻象呼拉圈、大鐵環、現代馬戲、花式溜溜球、椅子倒立、倒立架和接觸棍等震撼感官的表演，為現場製造歡樂熱鬧的氛圍。

活動也特別設計庄頭限定紀念品，包含小麥桿製成的環保餐具、專屬造型手持氣球，只要完成指定任務便有機會兌換。此外，參加滿3個縣市的庄頭劇場，並自拍分享至個人社群，完成後至現場服務台出示，即可再兌換內含羊毛氈手提袋、行動電源、手機掛繩、鋼杯的精美大禮包1組。

▼「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將於10月19日前往嘉義市文化公園，節目表如下。（圖／文化部提供）

▲▼文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將於10月19日前往嘉義市文化公園，從下午2點到晚上8點半，由「台灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團領軍，攜手6組傑出表演團隊、多組街頭藝人串聯演出。（圖／文化部提供）

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