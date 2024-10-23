立委曝「12點將發生演藝圈慘況」！周杰倫演唱會代購價喊到6萬

▲周杰倫台北演唱會即將開賣，立委表示「已經可以預料慘況」。（圖／杰威爾提供）

記者林育綾／台北報導

文化部成立「黃牛檢舉專區」打擊黃牛票，不過市面上演唱會黃牛情況仍然嚴重，國民黨立委羅廷瑋今（23）日在立法院提到，今天中午12點又會「發生慘況」，原因是周杰倫演唱會開賣，但「都不是人在買，而是機器在買」、「一定四處哀鴻遍野」，並表示黃牛票目前已經喊價到超過6萬。

文化部為打擊黃牛，除了成立「黃牛檢舉專區」，也提出票面金額「10倍至50倍罰鍰」等機制來應對；不過黃牛亂象持續，甚至有工程師寫程式讓機器人買票，還出現詐騙賣假票等各種「變種黃牛」行為。

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今日立法院教育及文化委員會，邀請文化部部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。其中立委羅廷瑋也針對黃牛情形質詢，提到「等一下中午12點後，演藝圈又要發生一件慘況」，由於周杰倫演唱會即將在中午12點開賣，但羅廷瑋說，「那不是人在買，是機器在買」接下來一定會四處哀鴻遍野，到處有人抱怨買不到票。

羅廷瑋指出，周杰倫演唱會一張票最貴6800元，但9月已經有新聞透露，當時根本還沒公佈場次、詳細資訊，網路上就已經出現「代購價6萬2」這種猖狂的現象，感慨為何民眾想要享受一場藝文活動、演唱會，會這麼困難？

李遠回應，這世界確實有很多不公平現象，文化部將會再積極針對防治黃牛現象研議。