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歐陽娜娜轉發「解放軍圍台圖」　李遠嘆難過：不要被利用

▲▼歐陽娜娜、張韶涵。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、張韶涵臉書）
▲歐陽娜娜在微博轉發央視貼文。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜，下同）

文／中央社

台灣藝人歐陽娜娜轉發中共解放軍圍台軍演圖，引發議論。文化部長李遠今天表示，「我覺得滿難過」，到底這是發自內心，還是不得已，因為台灣不會要藝人寫下對台灣多忠心這些話才能夠表演，他很難想像。

立法院會今天繼續進行對行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，李遠在會前受訪時做上述表示。 中國解放軍在昨天清晨實施「聯合利劍-2024B」軍事演習，中國藝人跟進轉發央視新聞在微博發布「亮劍」圖卡，歐陽娜娜「搶頭香」轉發，遭不少台灣網友質疑。

李遠對此表示，文化部一直有一個原則，對於所有台灣藝人去中國大陸都是保持尊重，他在文化部立場，只想把台灣所有文化產業做起來，讓大家可以在這邊生活。

李遠說，身為創作者的一員，他認為創作者有一個成就感，就是對於自己所認同的價值還有民主制度有所堅持，這是他個人的看法。 李遠指出，他要提醒所有去中國大陸的藝人，畢竟那邊是言論比較不自由的地方，制度也和台灣有所不同，政府必須付出關心，希望台灣藝人不要去了之後，在言論上被利用。對於每一個創作者、藝人，文化部都有保持關心，並且給予提醒。

對於媒體詢問是否認為藝人這樣表態很可惜，李遠說，他說不上來，畢竟每個人都有自己選擇，但他覺得蠻難過，不知道這到底是發自內心，還是不得已，因為大家知道在台灣，不會要求任何藝人或創作者寫下對台灣多麼忠心，完全不可能，「我家門口有人插個五星旗都可以」，在一個不同國度裡面，為什麼一定要講這些話才能夠表演，「我很難想像」，這個憑良心講，他不懂也對中國很陌生。

▼關於歐陽娜娜的發文，李遠表示，每個人都有自己選擇，也覺得難過。

▲▼歐陽娜娜、張韶涵表態支持軍演。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜、張韶涵）

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