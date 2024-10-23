台中七期豪宅虐死片外流！兇嫌狂開空氣槍：讓你知道人間地獄

▲台中七期命案，劉姓兇嫌等人虐死許姓男子，還錄影留存，畫面外流到網路。（圖／翻攝黑色豪門企業）



記者許權毅／台中報導

台中七期豪宅19日發生命案，被害人許男因跟與劉男有債務糾紛，遭人囚禁在豪宅內虐待，造成許男死亡。近日網路流傳一段3分40秒影像，正是劉男一夥持電擊棒、空氣槍虐待許男的畫面，劉男一夥手段兇殘，還稱「讓你知道什麼叫人間地獄」。

影片中，許片遭到口鼻、手腳都遭到綑綁束縛，倒臥在地上，全身都有大量傷痕，明顯已經無反抗能力。不料，劉男一夥拿出電擊棒，還說「慢慢玩，我慢慢玩，我跟你講喔，我是變態！欠錢要不要還？」許男趕緊以孱弱的聲音回應「要、要」。

▲劉嫌等人使用電擊棒、空氣槍虐待許男，手段兇殘。（圖／翻攝黑色豪門企業）



影片接著拍下，劉男等人拿出空氣槍，朝著許男腳部近距離攻擊，動手者還嗆聲：「你惹錯人了，不是你能惹的，手腳沒打斷、沒送你去柬埔寨，我名字倒著寫。」許男已經意識不清地說「要啊！禮拜一還錢」，沒想到拍攝者竟說：「你活不到禮拜一，還跟我禮拜一，今天送你上公海，送你去柬埔寨，再去公海割器官，讓你知道什麼叫人間地獄。」

約莫影片最後30秒，許男痛苦倒地，劉男等人還語帶嘲諷地說，「放心，這麼壯不會死，又在裝死了！」影片隨即結束。

▲劉嫌等3人遭羈押禁見。（圖／記者白珈陽攝）



案件在許男死亡後曝光，劉嫌等3人與一名未成年犯嫌遭警方逮捕送辦。全案移送地檢署後，檢方認劉嫌等人涉犯殺人、傷害致死、3人以上以凶器對被害人施以凌虐施行拘禁致死、轉讓禁藥致死、強暴方法使人施用毒品等罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院已裁准；未成年部分由警方逕行移送台中地院少年法庭。